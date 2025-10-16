La mala campaña de la selección chilena Sub 20 en el Mundial sigue debatiéndose entre los hinchas y el medio. Lamentablemente un equipo dirigido por Nicolás Córdova no estuvo a la altura, por lo que son varios los que piden cambios profundos a nivel de inferiores.

Sin embargo, al parecer todo seguirá igual. Córdova continuará como jefe de las selecciones menores, lo que hace pensar en un futuro poco auspicioso en nuestros combinados nacionales juveniles.

Uno que entregó su visión al respecto fue Felipe Fuenzalida, ex psicólogo de las distintas selecciones chilenas, quien en charla con La Tercera aseguró que es necesario el regreso de gente de experiencia a estas divisiones. Y ojo, que lo hizo apuntando a un nombre en especial: Hernán Caputto.

ver también Ex psicólogo de la selección chilena lanza preocupante diagnóstico de Nico Córdova: “Rasgos de inseguridad”

Piden un regreso clave para el renacer de las selecciones juveniles

El profesional de la salud afirmó que “entiendo que en la etapa formativa hay que generar procesos, está perfecto, pero esto es la Selección, donde uno está sometido permanentemente a la evaluación, porque si no sería muy fácil… “Ya, te doy carta blanca a 10 años, haz lo que quieras”, pero tiene que haber una evaluación constante”.

“Entonces, si yo sumo fracaso tras fracaso, por lo menos me tengo que detener y como equipo directivo considerar la variable rendimiento. Eso también habla de la decadencia de la ANFP, que históricamente ha generado permanencia o no de los entrenadores en base a su rendimiento. Yo creo que la excelencia que implica la Selección se perdió, porque parece que perder les da lo mismo”, agregó.

En ese sentido, Fuenzalida declaró que “con una mirada estructural distinta y convocar a gente con experiencia en selecciones. Pienso en Héctor Pinto, Vladimir Bigorra, gente que en su momento generó lineamientos a través de la Unidad Técnica Nacional. Debe haber una estructura que se sostenga en un proyecto y no en una persona. No se le puede entregar la llave de la ANFP a una sola persona”.

Publicidad

Publicidad

Hernán Caputto logró clasificar a dos mundiales con la selección chilena Sub 17. | Foto: Photosport.

“Debe haber muchas personas alineadas, capacitadas, preparadas, con experiencia, que entre todos construyan un proyecto. Yo no entiendo qué hace fuera del sistema Hernán Caputto, que clasificó a dos Mundiales Sub 17 consecutivos. La lógica, si hablan de continuidad de procesos, era mantenerlo. Conocía perfectamente a los jugadores”, agregó.

Para cerrar, el psicólogo afirmó que “hay muchos errores no forzados y terminamos en este contexto deprimente. Creo que vamos a seguir marcando el paso y dependiendo de que aparezcan un par de buenos jugadores en una generación, y a partir del talento individual podamos aspirar a ir Mundial. Pero no hay políticas claras”.

Publicidad

Publicidad

ver también “Tenía la esperanza, pero…”: Fernando Cornejo repasa a Gareca y le avisa a Córdova por la selección chilena

Los números de Hernán Caputto en la selección chilena Sub 17

En la Roja Sub 17 Caputto dirigió un total de 34 partidos con 13 triunfos, seis empates y 15 derrotas. Al mando del equipo el DT logró clasificar a los mundiales de la India 2017 y de Brasil 2019. Además, en el Sudamericano del 2023 logró avanzar al hexagonal final.