El hombre del que más se habla este miércoles es Nicolás Córdova. El fracaso que tuvo la selección chilena en el Mundial Sub 20, eliminada y humillada en cuartos de final por México, tiene al DT como el principal responsable.

Su situación llegó a un punto crítico al pelearse con los hinchas por sus excusas sobre las métricas y declaraciones que, más allá de si tienen razón o no, no eran necesarias. De hecho, su continuidad al mando del Equipo de Todos ha quedado descartada, por lo menos en una de las categorías.

Y es que si bien se conoció que no lo sacarán de su puesto como jefe de las inferiores, el caso en la adulta es distinto. Tras el Mundial Sub 20 pasó de ser una de las cartas fijas para asumir en la Roja a quedar totalmente afuera de la carrera, incluso antes del desastre en Valparaíso.

La ANFP desecha a Nicolás Córdova como candidato a la adulta de Chile

Nicolás Córdova perdió todo el crédito que tenía luego del paupérrimo Mundial Sub 20 que tuvo con Chile. El DT hizo una fase de grupos en la que clasificó por Fair Play y no vio una en el mano a mano con México, lo que lo deja muy mal parado.

Nicolás Córdova ya no es opción para asumir en la adulta de Chile para el nuevo proceso. Foto: Photosport.

Tiempo atrás desde la ANFP habían asegurado que el técnico era una de las cartas fuertes para tomar el puesto de Ricardo Gareca. No obstante, la terrible cita planetaria que realizó terminó por sepultar esa chance.

Así lo dio a conocer el periodista Eduardo Figueroa en Los Tenores de Radio ADN este miércoles. “Lo que me señalaban ayer previo al partido, antes del resultado, es que lo de Córdova como carta para la adulta estaba caído“.

En esa misma línea, el reportero reveló que en la ANFP pondrán su mira en nombres que por ahora se desconocen. “No será considerado, los tiros van a ir por otro lado“.

Quedará esperar ahora para ver si es que el entrenador sigue al mando de las divisiones inferiores. Cabe recordar que llegó a un cargo que no involucraba dirigir, pero las urgencias del momento obligaron a que tomara las riendas.

Nicolás Córdova tendrá mucho que analizar luego de lo ocurrido con Chile en el Mundial Sub 20. Sus análisis sobre el momento parecen ser correctos, pero las soluciones que dio no estuvieron a la altura.

¿Cuáles son los números de Nicolás Córdova con Chile?

Luego de la eliminación en el Mundial Sub 20, Nicolás Córdova llegó a los 25 partidos oficiales con Chile entre adulta y proyección. En ellos ha conseguido 8 triunfos, 2 empates y 14 derrotas, con 29 goles a favor y 44 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Con Sebastián Miranda a cargo en esta fecha, la selección chilena se prepara para un importante amistoso que tiene por delante. Este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas la Roja enfrentará a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

