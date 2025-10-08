Nicolás Córdova ha recibido un sinfín de críticas luego de la abultada eliminación de la selección chilena en el Mundial Sub 20. El equipo adiestrado por el Jefe técnico de los combinados nacionales juveniles cayó por 4-1 ante México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En ese contexto, Córdova perdió el apoyo incluso de quienes lo respaldaron. Uno fue Gonzalo Jara, quien fue bicampeón de América con la Roja. De hecho, hace algunos días, el hualpenino lanzó una defensa irrestricta e inentendible para el equipo chileno.

Jarita fue claro. “Enfrentó a uno de los dos o tres mejores equipos desde el funcionamiento. Después lleva todo a la individual. Le pasó por arriba colectiva e individualmente. Cuando compitió de manera directa fue por necesidad”, expuso en Todos Somos Técnicos.

Nicolás Córdova en el partido ante México por los octavos de final del Mundial. (Andres Pina/Photosport).

“Tenía que ir a buscar el empate. Siempre desde la necesidad, no desde la propuesta. Se vio en el primer tiempo una búsqueda de presión, pero México nunca la tiró larga. Lo tenía todo muy claro”, marcó Gonzalo Jara. Justo lo contrario a lo que había hecho en pleno torneo.

Añadió que “desde ese lugar ya quedaban espacios. Me encantaron los extremos, tener esa paciencia para jugar”. Se refería a la gran figura del equipo: Gilberto Mora, quien tiene 16 años y es una de las grandes estrellas de la Copa del Mundo.

Gonzalo Jara le quita el piso a Córdova tras la eliminación en el Mundial Sub 20

Para Gonzalo Jara, la selección chilena se encontró un escollo muy duro en el Mundial Sub 20. Por eso mismo, la diferencia que hubo en el marcador graficó perfectamente lo ocurrido en la cancha de Valparaíso. “Es un equipo que se nota estar mucho más trabajado”, marcó el otrora zaguero.

Gonzalo Jara festeja la Copa América del Centenario. (Photosport).

“Entiende más el juego, desde lo táctico y lo individual le pasó por encima a Chile, sin ninguna duda”, sentenció Jarita, quien tiene al cuadro mexicano entre los mejores equipos del certamen. También ubicó a Marruecos en ese ítem luego de la gran fase grupal que hizo el equipo africano. El barco de Córdova parece quedarse sin tripulantes.

