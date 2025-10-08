Una alarma de último minuto complica en la selección chilena y le pega de rebote a Universidad de Chile, por una situación médica de Lucas Assadi en Juan Pinto Durán.

En la preparación para el amistoso del viernes ante la selección de Perú, que se jugará en el estadio Bicentenario de La Florida, el volante de los azules tiene con el corazón en la mano a todos.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en los micrófonos de ESPN detalló la situación del volante, quien incluso puede dejar con uno menos a la U para el partido del lunes ante Palestino.

Por lo mismo, adelantó que será exámenes médicos por un cuadro febril, lo que lo tuvo complicado esta jornada y que, incluso, puede ser liberado en la convocatoria.

Lucas Assadi puede quedar fuera del partido ante Perú. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasó con Lucas Assadi en la selección chilena?

Lucas Assadi causa dolores de cabeza en la selección chilena y también en Universidad de Chile, por un cuadro de salud que lo podría dejar fuera del amistoso ante Perú.

“Habrá que ver cómo evoluciona, Lucas Assadi se fue a realizar algunos exámenes médicos porque está con un cuadro febril bastante fuerte“, destacaron en ESPN

En ese sentido, dejan en claro que, por los tiempos y porque el amistoso está encima, el volante “podría marginarlo también del duelo ante Perú“.

Algo que miran también desde la U, que lo necesitan para el 13 de octubre para enfrentar a Palestino, pero, con mayor razón, el 23 para la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús.

