Ad portas del inicio del Mundial Sub-20, torneo internacional que se jugará en Chile, entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre, en cuatro estadios de Chile: Estadio Nacional, Elías Figueroa en Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente en Rancagua.

La Selección Chilena, dirigida por Nicolás Córdova, será la anfitriona del evento y formará parte del Grupo A, donde se enfrentará a los equipos de Nueva Zelanda, Japón y Egipto, todos rivales de cuidado.

Chile vs. Nueva Zelanda: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a La Roja

Chile vs. Nueva Zelanda se enfrentan este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile , en el Estadio Nacional, en el marco de la inauguración del Mundial Sub 20.

Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV , a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610) y de forma online por su plataforma DGO.

Todos los partidos de Chile se disputarán en Santiago, y por eso te invitamos a revisar toda la información sobre la programación: fechas, horarios y cómo ver los encuentros.

Publicidad

Publicidad

ver también Chile en el Mundial sub 20: Programación, rivales y dónde ver a la Roja de Nico Córdova

¿Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20?

La selección chilena de Nicolás Córdova, enfrentará por la fase de grupos a los combinados en las siguientes fechas: