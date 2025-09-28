La selección chilena debutó en el Mundial de Chile Sub-20 con un agónico triunfo frente a Nueva Zelanda por 2 goles a 1, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova lograron llevarse los tres puntos luego del gol de Ian Garguez a los 90+6.

Tras el triunfo, los jugadores entregaron sus impresiones del debut del equipo en la cita mundialista y uno de ellos fue Vicente Álvarez, jugador de Unión San Felipe en la Primera B, quien fue una de las grandes sorpresas de la nómina de Córdova.

Vicente Álvarez analiza el triunfo de Chile

Luego de la victoria, Álvarez comentó: “Estábamos buscando la victoria, lo dimos todo hasta el final, sabíamos que era merecida por todo el trabajo que hicimos. Y por todo lo que venimos haciendo en los entrenamientos”.

ver también “Nunca dejamos de luchar”: Ian Garguez en las nubes tras ser el héroe de Chile Sub 20

Agregando que disputar un mundial en casa es una experiencia inolvidable. “Fue emocionante para todos, cada uno de nosotros soñaba con este momento. Ese aliento es increíble, un sueño”.

Vicente Álvarez fue parte del triunfo de la Roja /Photosport

En la misma línea se refiere a su citación. “Después de mucho trabajo, finalmente lo logré. Me sacrifiqué mucho, mi familia también y el apoyo del club Unión San Felipe, mis formadores. Gracias a eso y mi trabajo para mejorar siempre lo logré”.

Publicidad

Publicidad

Chile compite en el Grupo A y deberá enfrentar en estos días a Japón y Egipto, por lo que los jugadores ya se mentalizan para lo que se viene. “Vamos paso a paso, seguir avanzando, tenemos claro que somos un equipo sin límites. Vamos paso a paso, desafío a desafío. No importa nada, vamos contra todos”.