La selección chilena debutó por fin en el Mundial Sub 20 de 2025 y fue un vibrante y agónico triunfo por 2-1 contra Nueva Zelanda en un Estadio Nacional a tope. Una de las figuras del equipo nacional fue el arquero Sebastián Mella.

“El Estadio Nacional estaba hermoso, nunca en mi vida pensé que iba a estar con tanta gente. Me dieron ganas de llorar en el himno, agradecido que nos vengan a apoyar“, dijo Mella emocionado tras la victoria.

Cabe recordar que el arquero de los registro de Huachipato salvó a La Roja de forma extraordinaria en los 49′, cuando el marcador estaba aún en cero. Mella se despachó una doble atajada providencial, acción que a la postre vale oro para el triunfo final.

“Fue un partido complicado, nos preparamos muy bien. Siento que este grupo tiene la cabeza muy centrada en lo que está“, expuso el arquero de 20 años y oriundo de Chiguayante.

ver también Nació en Argentina, su ídolo es Lionel Messi y marcó el primer gol de Chile en el Mundial Sub-20

Mella ya piensa en Japón

Agregó que “éste es el primer paso, estamos con la cabeza apta para todo. Y los pies sobre la tierra siempre. Siempre voy por más. Este partido es el primero, me tomo con mucha calma“.

Publicidad

Publicidad

Respecto al próximo rival, Sebastián Mella sentenció que “es duro Japón, pero este grupo está para grandes cosas. Estamos demasiado confiados en que podemos dar lo mejor de nosotros. Tranquilidad ante todo“.

Como dato, Sebastián Mella aún no debuta en el profesionalismo con Rodrigo Odriozola y Zacarías López como primer y segundo arquero de Huachipato.

ver también ¿Lo vetó? Córdova cuenta la verdad sobre la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

Por su parte, la selección chilena sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, vuelve a la acción mundialista este martes 30 de septiembre, desde las 20:00 horas en el estadio Nacional, frente a su similar de Japón.

Publicidad