Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana tras el corto receso por la fecha FIFA y las elecciones. Los albos se verán las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un partido clave en sus aspiraciones por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

De momentos el Cacique es octavo con 41 puntos, a solo dos de Audax Italiano y ese séptimo puesto que le permite irse de copas. Por lo mismo, el ganar es importante para meter presión y tener a los itálicos al alcance, sobre todo porque se cierra ante ellos en la última fecha.

Más allá de la importancia del partido, llama la atención el horario en que la ANFP decidió programar a albos y cementeros. Será a las 20:30 este domingo en Pedrero, algo que no gustó mucho en el Cacique.

La razón del horario para el Colo Colo vs La Calera

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en Colo Colo no están muy a gusto con el horario del partido. Hay varias dificultades para evacuar el estadio pasada las 22:00 horas, sobre todo considerando el día laboral que se viene después.

Sin embargo, hay una razón para que se juegue tan tarde: es porque entra en vigencia el denominado horario de verano. Tras un acuerdo con el Sifup, desde el 15 de noviembre solo se pueden disputar partidos antes de las 18:00 en estadios ubicados en la costa y que cuenten con una cancha de pasto natural.

Colo Colo necesita ganar ante La Calera para acercarse a los puestos de copas internacionales. | Foto: Photosport.

Además, previo al duelo de los albos ante La Calera se enfrentarán a las 18:00 horas O’Higgins vs Universidad de Chile en Rancagua, un duelo clave por el Chile 3 de la Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que el aforo del partido de este domingo en el Monumental será de 36 mil espectadores. Todos los sectores del estadio estarán a la venta, salvo la galería Magallanes, que se mantendrá cerrada.

¿Cuándo juega el Cacique ante La Calera?

Albos y cementeros se verán las caras este domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

