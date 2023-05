El chileno experto en balompié azteca, Fabián Estay, conversó con RedGol tras conocerse que el Cacique está tras los pasos de Joaquín Montecinos, y se niega a que llegue. "Espero que no, y no por lo que sean Colo Colo o la U, pero jugar en la liga local no lo hará crecer tanto como lo puede hacer el fútbol mexicano en muchos aspectos", disparó.

Estay: "Montecinos no debe llegar a Colo Colo, no le van a faltar oportunidades en México"

Joaquín Montecinos vuelve a estar en la órbita de Colo Colo. Desde México apuntan que Gustavo Quinteros está tras los pasos del extremo chileno, que no lo pasa nada de bien hoy por hoy en el Club Tijuana de la Liga MX, y la opción genera gran entusiasmo en algunos y absoluto rechazo en otros. Y Fabián Estay se ubica en el segundo grupo.

El exfutbolista nacional, que trabaja para la cadena Fox Sports cubriendo el fútbol mexicano, atendió gustoso como siempre el llamado de RedGol para analizar el posible arribo del atacante chileno nacido en Barranquilla al Cacique, y desde ya deja en claro que, según su opinión, lo mejor que podría pasarle es seguir en el balompié azteca.

"Ofertas no le van a faltar"

Estay contesta el llamado de la Redgoleta para hablar de que el DT de Xolos, Miguel "Piojo" Herrera, no lo tiene considerado para la próxima temporada, y apunta que "bueno, él seguramente tendrá esa situación y el Pelado Montecinos, su padre, seguramente querrá que triunfe como triunfó él aquí en el fútbol mexicano, que jugó en diferentes lugares".

"Joaquín es un tipo que había declarado que tenía vergüenza deportiva porque no había cumplido con las expectativas que se estaban creando de él. Se hizo muy rápido, no sé si ídolo de Tijuana, pero sí alguien importante. La gente le tenía simpatía porque el muchacho se mata y crea muchas opciones de gol", complementa.

Tras eso, Estay destaca que "nosotros sabemos cómo juega Joaquín, es un tipo que contagia, se entrega por entero. Yo creo que no le van a faltar oportunidades, se tiene que quedar en México por una cuestión que seguramente él quiere triunfar mucho más de lo que ha hecho hasta el momento, porque me parece que ha cumplido a secas".

"No es que haya sido malo, porque las lesiones no le acompañaron, pero lo que jugó cuando fue titular indiscutido lo hizo bastante bien. Ojalá tome una buena decisión junto a su padre y puede permanecer. Ofertas yo creo que no le van a faltar, de verdad lo digo. No es porque yo sepa algo, no sé nada, pero un jugador de esas características, entendiendo que el año futbolístico aquí es igual en Europa, seguramente se va a bajar un extranjero, eso es lo que dijeron", añade.

"Por ahí se pueden acortar un poquito las posibilidades pero yo creo, por la calidad que tiene, que él va a permanecer en el fútbol mexicano", complementa.

Sobre la chance de que llegue a Colo Colo o Universidad de Chile, Estay lanza que "no, yo espero que no. No por lo que sea Colo Colo o por lo que sea la U, Colo Colo está jugando Copa Libertadores con un par de opciones de poder pasar a la siguiente ronda, pero bueno, el otro día con Boca fue, no fue lo ideal, pierdes en casa con un grande".

"Si no trasciendes a nivel internacional, bueno, jugar en la liga local no creo que lo haga crecer tanto como lo puede hacer crecer el fútbol mexicano en muchos aspectos por eso digo yo escuchando y analizando todo lo que pasó Joaquín Montecinos acá te aseguro que él va a buscar la opción de quedarse en el fútbol mexicano".

"No me cabe duda, pero sin menospreciar lo que puede hacer Colo Colo o la Universidad de Chile que yo jugué ahí lo cual me sentí siempre muy orgulloso de estar en esos dos grandes equipos del fútbol chileno", concluyó.