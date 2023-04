Joaquín Montecinos no lo pasa bien en el Tijuana con los Xolos en la parte baja de la tabla de la Liga MX. Y el delantero chileno es muy autocrítico endosándose gran parte de la responsabilidad por no poder aportar con lo que se esperaba de él en su arribo.

“Me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas y sí el descenso, y me da vergüenza”, dijo el seleccionado chileno.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Fabián Estay aplaudió el coraje y valentía de Montecinos para hacer el mea culpa justo antes de anotar un golazo.

“Me parece bien, es muy autocrítico y sincero. Es un tipo que normalmente se entrega y ya lo hemos visto en la selección chilena y en los equipos que ha estado. Cuando llegó a Tijuana se convirtió en ídolo rápidamente. El técnico anterior, Ricardo Valiño, lo ocupaba muy poco y ahora Miguel Herrera lo ha intentado rescatar”, dijo Estay.

El ex mediocampista de la Roja agrega que el Piojo “lo puso en un partido y se lesionó, volvió, ayer el equipo perdió pese a su gol, pero me parece que Joaquín es muy autocrítico y eso habla bien de él, no hay ningún problema. Son muy pocos los jugadores que dicen eso: tengo vergüenza de lo que estoy haciendo o no estoy contento y le ofrezco disculpas a la afición porque esperan mucho de mí”.

Para Estay ahora lo importante es que su autocrítica y el golazo marcado recientemente al Querétaro sirvan para dar vuelta la página y retomar el nivel en lo personal y colectivo.

“Esperemos que sea borrón y cuenta nueva y que empiece a rendir como se espera de él, como llegó al principio con buenos partidos y mostrando una buena cara. Para mí es tener vergüenza deportiva y eso no lo hace cualquier jugador”, sentenció Fabián Estay.