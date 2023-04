El extremo no escondió su frustración por el poco aporte que ha tenido desde su arribo a la Liga MX. "No quiero pelear el descenso, quiero pelear una Liguilla, un campeonato", recalcó.

Joaquín Montecinos se fue de Audax Italiano con una mochila llena de ilusiones, las que se han mantenido sólo en eso. El extremo no ha logrado destacar con la camiseta de los Xolos de Tijuana, donde no ha sumado los minutos esperados.

El rendimiento en general del equipo y también las lesiones le han pasado la cuenta al chileno, que decidió ir a la Liga MX tras una gran temporada con los Itálicos en nuestro país. Eso sí, las cosas no han resultado como esperaba en México y hoy lo tienen hasta avergonzado.

Este viernes Mediotiempo publicó una entrevista con Joaquín Montecinos, en la que se sinceró con todo. Totalmente autocrítico y con dardos incluso al club, el extremo dejó en claro que no lo está pasando bien.

"Me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas y sí el descenso, y me da vergüenza", lanzó.

En esa misma línea, Joaco señaló que la última campaña lo golpeó. "La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso siento como que descendí".

"Me gusta ganar, no me gusta estar peleando abajo y duele, estoy desilusionado, no puedo mentir, pero mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final. Voy a batallar hasta lo último", añadió.

Joaquín Montecinos también explicó cómo los problemas físicos han complicado su aventura en la Liga MX. "Me ha pasado de todo este torneo. Me lesioné cuando no me tenía que lesionar porque justo asumió Miguel Herrera".

"En un torneo tan corto como en México no puedes dar ventaja y de ahí no me he podido recuperar. Con Valiño jugué muy poco, jugué 30 minutos en cinco partidos y mentalmente me ha afectado el no jugar, sobre todo después de la lesión", complementó.

Finalmente dijo confiar en lograr un cupo en la liguilla. "Yo no voy a alegar por el campeonato, ya están las bases puestas y el torneo te da muchas chances. Ahora ganamos tres partidos y estamos en Liguilla. Es increíble que estando muy mal, también puedes estar bien y es un torneo que te da muchas oportunidades. No quiero pelear el descenso, quiero pelear una Liguilla, un campeonato", cerró.