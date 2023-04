Joaquín Montecinos no lo está pasando del todo bien el fútbol mexicano, ya que no ha podido luchar por los títulos que tanto quiere con la camiseta del Xolos de Tijuana. El chileno quiere pelear en los primeros puestos y aprovecha cada minutos de juego que recibe.

Así lo demostró en una nueva derrota de los suyos en la fecha 14 del Torneo de Clausura de la Liga MX, donde lamentablemente el Xolos cayó por 2-1 ante Querétaro a pesar de un muy buen gol del ex Audax Italiano cuando el partido se iba en el Estadio Caliente.

Luego de una buena jugada colectiva, el atacante chileno recibió la pelota por la banda derecha, controló y sacó un disparo rasante para superar la resistencia del portero Gil Alcalá a los 89 minutos de juego.

Con esta caída el equipo del ex Audax Italiano se ubicó en la decimosexta posición de la tabla con 12 puntos, todavía con chances de avanzar a la liguilla de la Liga MX, ya que el corte lo está haciendo Atlético San Luis con 15 unidades en el décimo segundo lugar.

Este gol del chileno llega después de una profunda entrevista con Medio Tiempo en México, donde afirmó que “me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas, me da vergüenza”.

Mira el golazo de Montecinos en México: