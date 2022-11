México está a un paso de quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos, lo que ha desatado la preocupación de los hinchas. El mal rendimiento que ha tenido la Tri, con apenas un punto tras igualar con Polonia y caer con Argentina, ha generado que los hinchas pidan a gritos el regreso del país a los torneos de la Conmebol.

Desde hace ya varios años que los equipos mexicanos han quedado fuera de competencias como la Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De hecho, su última participación a nivel de selecciones fue en 2015 en nuestro país, mientras que con clubes ocurrió en 2016 con Tigres, Puebla y Pumas.

Si bien la salida de México de los torneos de la Conmebol tienen que ver con temas de calendario, algunos ya no aguantan más y solo ruegan volver. Así por lo menos lo dejó claro Fabián Estay, quien abordó la situación.

En conversación con RedGol el ex volante chileno y leyenda en tierras aztecas analizó la opción de que los mexicanos regresen a las principales competencias de este lado del mundo. "Esto se viene diciendo hace mucho tiempo, por lo menos los medios de comunicación: el estancamiento que ha tenido el fútbol mexicano", comenzó diciendo.

"Si bien a nivel interno hay un torneo importante, de buen nivel, de buenos extranjeros aunque muchos para mí, no hay una base de mexicanos para que los diferentes técnicos que puedan ser opción después de Qatar 2022 para dirigir la selección rumbo a 2026, sabiendo que no tendrá eliminatorias, debe tener partidos importantes y competencias. Eso se lo puede dar la Conmebol, porque las últimas participaciones en la Copa América no fueron las más adecuadas", agregó.

Fabián Estay recordó lo hecho en la Copa América 2015, cuando decidieron venir con un plantel sub 23 a nuestro país. "Mandaban a un equipo alternativo y no estelar, quizás porque Concacaf no se lo permitía, pero hoy México necesita esa competencia de nivel de Copa América, Libertadores o Sudamericana".

"Hay un antes y un después del fútbol mexicano, pero hoy hay una competencia donde 18 equipos que participan dos se pueden clasificar. Un equipo que hace el 30 por ciento de los puntos puede ser campeón. No hay ascenso ni descenso. La cantidad de extranjeros, el preocuparse de la parte económica y no la deportiva, con la MLS, que ha tenido un crecimiento pero es solo esa la que crece y no el fútbol mexicano", añadió.

Ahí, Fabián Estay recalcó que la baja que ha tenido la Tri se da justo cuando quedó fuera de los torneos de Conmebol. "Hay un montón de cosas que se pueden decir hoy, entendiendo que México tiene un papel importante en Concacaf, pero se ha visto estancado cuando no ha competido en Copa América o Libertadores".

"Sería importante que los equipos mexicanos volvieran a esas competencias y la selección en Copa América, que le da un matiz diferente. Lo necesita México, para competir con equipos que le den una mayor dimensión y puedan crecer estos jugadores. Hay cuatro o cinco que pueden repetir, los demás quizás estarán alejados por la edad. Es un equipo grande, de experiencia, per que no ha sido lo que se esperaba. Hace un año y medio se perdió la brújula y no se han visto bien en este Mundial", cerró.

México espera lograr la hazaña de vencer a Arabia Saudita y así meterse de forma agónica en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Si volverán a ser invitados a los torneos Conmebol todavía es un misterio, pero con su participación en el torneo planetario, queda claro que están lejos de lo que alguna vez fueron.

