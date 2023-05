Ante una posible salida del volante chileno Joaquín Montencinos de Xolos de Tijuana, Fabián Estay le contó a RedGol como es el verdadero panorama que enfrenta el ex Audax Italiano en México. "Habrá una reestructuración muy importante. No sé si Joaquín estará más afuera que adentro, pero es un tipo ganador y seguramente querrá revancha", lanzó.

Para nadie es un secreto que Joaquín Montencinos no lo pasa nada de bien en México. El propio mediocampista chileno lanzó hace unas semanas que se avergüenza de su rendimiento con la camiseta del Xolos de Tijuana en la Liga MX, y eso genera rumores sobre una posible salida. Así, Fabián Estay detalla el delicado panorama que enfrenta.

Algunos rumores apuntaban que el volante de 27 años nacido en Barranquilla, Colombia, era sondeado por Colo Colo para volver al fútbol criollo. Así, el histórico exfutbolista nacional, radicado hace años en tierras aztecas y conocedor a la perfección del asunto, le contó a RedGol como van las cosas en La Jauría.

"Habrá una reestructuración muy importante"

Estay le cuenta de entrada a la Redgoleta que en Xolos "habrá una reestructuración muy importante". Por eso mismo, apunta que "no sé si Joaquín estará más afuera que adentro, pero él es un tipo ganador y seguramente va a querer quedarse en México".

El "Pelusa" dispara que el ex Audax Italiano va por "una revancha porque él había dicho que tenía vergüenza deportiva de lo que estaba rindiendo hasta el momento. Yo creo que no, no se va a ir Joaquín Montesinos porque aparte es uno de los ídolos que tiene este equipo, la gente lo quiere muchísimo a Joaco".

Tras eso, Estay cuenta que "nosotros transmitimos a Cholos en Fox Sports de México, y Miguel Herrera, el técnico, dio unas declaraciones un poco desafortunadas, por lo menos para mí y lo que yo pienso con lo que son mis códigos del fútbol".

"Él dijo que se había percatado de jugadores, sobre todo en el partido que perdieron frente a Puebla donde tenían la pequeña posibilidad de clasificar entre el número 12, de que había jugadores que parecía que se querían ir y que efectivamente sí se iban a ir porque él iba a limpiar a muchos jugadores", añade.

"Me parece que dentro de mis códigos no está, porque ese es echarle la culpa a los jugadores. Y él tuvo 12 partidos y ganó dos. Entonces, él también tiene cierta culpa de que el equipo no haya funcionado, no haya clasificado y que tenga que pagar multa porque el Grupo Caliente donde está Joaquín Montesinos tiene que pagar 127 millones de pesos que son 6 millones de dólares y fracción para que tanto Querétaro como Tijuana puedan permanecer en primera división", cerró.