Tristemente el fútbol chileno fue noticia en el mundo entero por culpa de los delincuentes. La vergonzosa suspensión del Clásico Universitario 196 nos hizo aparecer en la prensa internacional, y la mayoría ya se desespera en el intento de encontrarle soluciones a este problemón. Por eso, Fabián Estay detalla el secreto de México para erradicar la violencia.

El exfutbolista chileno lleva largo tiempo radicado en tierras mexicanas y trabaja como comentarista para la cadena Fox Sports, por lo que le contó a la Redgoleta la solución que encontraron los aztecas tras varios incidentes muy delicados con muertes incluidas para ponerle fin de una vez por todas a los mal llamados hinchas que nos sacan canas verdes.

"Con el Fan ID te vetan de por vida"

El Pelusa atendió el llamado del teléfono rojo y destacó que este oscuro panorama "es lamentable, pero es la flexibilidad que hoy tiene la autoridad. Nosotros crecimos con otra autoridad, con respeto, entonces hay temor de repente si te equivocabas porque si hacías algo malo había un castigo, pero hoy no, hoy realmente la sociedad está tan ligera en cuanto a hacer desmanes y cometer delitos".

Tras eso, destaca que "ya es un tema ajeno a lo que implica partido de público, un clásico donde me parece que la U estaba jugando mucho mejor que Universidad Católica. ¿Y cómo entraron? ¿Cómo entraron todos los petardos, lo que tú quieras, las bengalas, ¿Cómo entraron y eso? Eso no hay ahora en México".

"¿Sabes lo que hicieron? Hicieron un Fan ID. O sea, tú tienes que, en la página de la Liga de la Federación Mexicana, dar tus datos para poder entrar a los diferentes partidos que quieras ir. Te dan un código QR y así tú puedes entrar y saben todo lo relacionado a ti, donde vas a estar sentado, todo".

Así, avisa que "por supuesto que si hay desmanes o hay alguien que hayan sacado del estadio no entra más y está vetado de por vida como aconteció con algunos aficionados de lo que pasó en Querétaro".

Estay detalla que la violencia en México "se ha erradicado, igual han habido fuera de los estadios y algunas en la semana antes de pasar también hubo peleas en Tijuana, peleas en Mazatlán pero fuera de las instalaciones, no dentro del estadio pero igual es violencia al fin y al cabo".

"Lo que pasó ahora es reiterativo sobre todo con los equipos importantes que la gente o los hinchas o estos pseudo aficionados estén provocando esta situación, creo que que no es un gran mensaje entendiendo cómo está la sociedad, ¿no? Dos semanas en Chile, y mataron a un Carabinero, y después viene la otra parte, el abuso de autoridad, bueno, no sé, hay que poner un punto medio para equilibrar esto, sobre todo en el deporte y en el fútbol que a todos nos apasiona", añade.

Para cerrar, destaca que "no hubo tanta repercusión aquí en México, sí obviamente se supo de la noticia, pero bueno, como fue el término del torneo mexicano en la última fecha, entonces la gente estaba más preocupada de esa situación. Obviamente, a uno como chileno le preocupa lo que está pasando, el tema social en Chile".

Para cerrar, sufre que las cosas "no han cambiado lamentablemente, no sé si tendrán que realizar una ley diferente porque se ha dicho mucho, la gente encargada del Gobierno de que esto iba a cambiar o que se iba a erradicar, pero también es un tema de cultura, de nuestra cultura, nuestra cultura deportiva, nuestra cultura como hincha, como aficionado, como fanático, todo, la verdad no sé si esta gente son delincuentes, pero no se les puede llamar de otra manera. Yo creo que ahí tendrá que haber mano dura".