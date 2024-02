Joaquín Montecinos intenta procesar todo lo sucedido en los últimos días, pues sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda cuando había vuelto a sumar minutos. Eso sí, fue con el equipo Sub 23 del Querétaro, donde le anotó un gol de tiro libre al Cruz Azul.

Pero todo terminó muy mal para Montecinos en ese cotejo, pues estará al menos seis meses fuera de acción por esta gravísima lesión. El extremo derecho intenta tomarse todo por el lado positivo, aunque quizá todo está muy reciente. Más allá de eso, dejó un desahogo que da cuenta de su estado actual.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde posteó varias imágenes del partido ante la Máquina Cementera. También el video de la conquista que marcó. Y un mensaje larguísimo. “Qué difícil poder expresarme teniendo tantas emociones. Nuevamente la vida y el fútbol me golpean muy fuerte en un fin de semana muy extraño”, marcó el seleccionado chileno.

“Tuve emociones como sentirme muy feliz y a la vez muy triste. Sentí esa adrenalina de jugar, aunque fuera en una sub23, hacer un gol y ver que en el horizonte se empezaba a despejar ese camino que tanto estaba buscando. Volví a ser feliz jugando al fútbol y a sentirme parte del equipo”, escribió también el oriundo de Barranquilla, Colombia.

“De verdad muchas gracias al cuerpo técnico, staff y jugadores de la sub23 de Club Querétaro. Me hicieron sentir valorado nuevamente, me entregaron mucho cariño y respeto. Di lo mejor de mí sin dudas, pero lamentablemente no todo podría ser felicidad. A los guerreros nunca nos toca fácil, hoy me comunicaron que me rompí ligamentos. Una noticia muy triste, pero una nueva oportunidad para ganar una nueva batalla”, fue parte del descargo de Montecinos, quien también militó en los Xolos de Tijuana en el fútbol mexicano.

Joaquín Montecinos se da ánimo tras la rotura de ligamentos: revive una grave lesión en Deportes La Serena

Joaquín Montecinos quiere seguir fiel a su estilo de vida para afrontar la rotura de ligamentos de la mejor manera posible. “Y seguir aprendiendo de esta hermosa experiencia de la vida y el fútbol. Una vida que te da y te quita, pero siempre hay razones para ser feliz y salir adelante”, se motivó el ex San Luis de Quillota, Audax Italiano y Deportes Melipilla.

“Hoy comienza un proceso de recuperación lleno de aprendizaje y mucha paciencia, pero no será la excepción que lucharé más que nunca para volver de la mejor manera al lugar donde nunca me gustaría salir. Donde amo entregar mi pasión, lucha y felicidad: dentro de una cancha. Uno de mis objetivos como persona y profesional siempre ha sido entregar un buen ejemplo y motivar a todos los que les ha tocado difícil en sus vidas”, apuntó también Montecinos.

“Todos tenemos momentos difíciles pero está en cómo los observamos. Quiero agradecer infinitamente a todos los que siguen creyendo en mi. Los que me envían los mejores deseos y energías siempre. A la afición de Gallos que a pesar de que se han hablado muchas cosas me siguieron apoyando. Lo único que les puedo decir es que siempre quise jugar y aportar al equipo para poder entregarles una alegría”, manifestó.

Y revivió una vieja lesión grave que sufrió cuando jugaba para los granates: en un partido entre La Serena y Unión San Felipe disputado en 2016, Montecinos sufrió una fractura de tibia y peroné tras una infracción de Francisco Ayala. “Con la fuerza de todos, saldré adelante. Nadie me quitará el sueño de triunfar”, dijo entonces el jugador que hoy tiene 28 años. En aquel momento, los Papayeros sufrieron dos fracturados. El otro fue Jovany Campusano.

¿Cuáles son los números de Joaquín Montecinos en el Querétaro de México?

Joaquín Montecinos ha disputado 14 partidos por los Gallos Blancos de Querétaro: no anotó goles, tampoco dio asistencias y suma dos tarjetas amarillas en 357 minutos sobre el campo de juego.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!