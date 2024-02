Joaquín Montecinos lo está pasando pésimo en México. El delantero chileno esperaba poder ganarse un lugar en el Querétaro, elenco donde ha tenido poco y nada de oportunidades desde su arribo a mediados del 2023.

Lamentablemente en su afán de sumar minutos con el equipo Sub 23 de los Gallos Blancos, el ex Audax Italiano sufrió una grave rotura de ligamento cruzado, lesión que lo dejará varios meses alejado de las canchas.

En charla con Fox Sports el propio atacante confirmó el diagnóstico, declarando que “tuve un partido con la Sub-23, quería agarrar ritmo para volver a jugar lo antes posible con el equipo”.

“Cómo me quería ir y no me tenían considerado, tomaron la decisión que fuera a la Sub-23 para soltarme. Lamentablemente, me corté el ligamento”, reveló Montecinos.

En ese sentido, con tristeza el chileno sostuvo que “la verdad tenía muchas ganas de jugar acá en Querétaro y poder demostrar el jugador que soy. Tuve pocas oportunidades, es la realidad”.

“Ahora, se rompe todo porque, lamentablemente, me tengo que operar, me tengo que recuperar. Se me termina el contrato en un par de meses. Estoy muy triste”, concluyó.

Cabe recordar que Mauro Gerk, entrenador del Querétaro, avisó que no iba a contar con Montecinos en este 2024. Sin embargo, por las pocas ofertas por el delantero decidió mantenerlo en el club hasta el término de su contrato, pactado para junio de este 2024.

¿Cuánto alcanzó a jugar Joaquín Montecinos en Querétaro?

Considerando la Liga MX y la Leagues Cup, el delantero chileno alcanzó a disputar 14 partidos. Sumó sumando apenas 387 minutos de acción en el primer equipo de los Gallos Blancos, sin goles ni asistencias.

Su último partido oficial se produjo el 8 de agosto del 2023, cuando disputó 16’ minutos en la derrota por 3-1 ante Toluca por la fecha 12 del Apertura mexicano. Ya para el Clausura de este año, Montecinos no fue ni a la banca en las primeras cinco jornadas del torneo.

