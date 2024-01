Van a ser cinco meses desde que el delantero chileno Joaquín Montecinos no juega un partido oficial, específicamente desde el 30 de agosto del 2023, cuando disputó 16 minutos en la derrota de Querétaro por 3-1 ante Toluca. Casi 150 días muy difíciles en su carrera.

Por lo mismo, desde el entorno del atacante se planteó la idea de regresar a nuestro país, en busca de recuperar confianza y sumar minutos en cancha, incluso se mencionó desde México que lo fueron a ofrecer hasta Colo Colopara la temporada 2024.

Sin embargo, fue el padre de Joaquín, Cristián Montecinos, que en diálogo con RedGol negó categóricamente que exista la chance de que llegue a reforzar al Cacique, aunque reconoce que hubo contactos con el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón.

“Te digo altiro que de Colo Colo nunca le hablaron, yo hablé hace muchísimo tiempo atrás con Daniel, que me llamaron para ver una chance cuando recién se fue Joaquín a México, y después no hablé más con él, porque llegó un nuevo técnico (Jorge Almirón), y él está buscando los jugadores”, afirmó el ex goleador.

¿Qué equipo chileno estuvo cerca de firmar a Montecinos?

Respecto a otras opciones dentro del mercado chileno, Montecinos padre reconoce que “lo que estuvo cerca, un poco más cerca, y que se habló algo fue con Universidad Católica, para un préstamo, pero desde el club de Joaquín (Xolos de Tijuana) pidieron una cifra muy alta y difícil de pagar”.

Dada la situación que vive en México con el técnico Miguel Herrera, que no lo considera en su plantel, el progenitor advirtió que “tuvo chances en Argentina, tuvo chances en Uruguay, tuvo chances también para ir a Estados Unidos, pero bueno, no le dieron la pasada como se dice”.

¿Cómo ha sido su paso por México?

Montecinos llegó a Norteamérica a comienzos de 2022, luego que Xolos le pagara a Audax Italiano casi US$2 millones de dólares por su pase; y tras un paso irregular en Tijuana, se le envió a préstamo al Querétaro, donde jugó su último encuentro oficial, hace cinco meses.

En total, si sumamos lo que hizo en ambos equipos, el delantero chileno apenas suma un total de 2.524 minutos en cancha durante 54 encuentros, con un registro de cinco goles y tres asistencias.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.