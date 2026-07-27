El portero de Cabo Verde viaja al país para sellar su contratación con el Cacique para el cierre de la Liga de Primera.

Colo Colo vive días tranquilos, porque el pasado viernes le ganó a Deportes Limache y eso le sirvió para sacar más ventaja en la cima de la Liga de Primera.

Los albos son punteros del fútbol chileno con una enorme diferencia, puesto que están 12 puntos arriba de Universidad Católica y Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores.

Además, Colo Colo está haciendo mucha noticia con su último fichaje, porque confirmó la contratación del arquero Vozinha, quien arriba a Chile tras su brillante Mundial con Cabo Verde.

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La hora pactada para el arribo de Vozinha a Chile

Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, llegará este martes a Santiago para cerrar su incorporación a Colo Colo, club con el que ya tiene todo pactado.

La llegada del arquero de Cabo Verde será vía Europa, más precisamente desde Portugal, y se prevé que llegue a primeras horas de este martes, con exactitud, cerca de las 04:30 horas de la madrugada de este 28 de agosto.

Vozinha en el amistoso de Cabo Verde ante Chile de marzo pasado. Photo: Joshua Devenie / www.photosport.nz

Vozinha está terminando de disfrutar sus días libres en África para luego partir a Santiago, y así empezar su periplo en el fútbol sudamericano, con Colo Colo como su nuevo club.

El mejor arquero del Mundial 2026 tiene nuevo club y a sus 40 años tomó la decisión de venir a jugar al fútbol chileno.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera