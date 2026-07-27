Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La hora en la que Vozinha llega a Chile para cerrar su mediático fichaje en Colo Colo

El portero de Cabo Verde viaja al país para sellar su contratación con el Cacique para el cierre de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha viaja a Chile para jugar por Colo Colo.
© PhotosportVozinha viaja a Chile para jugar por Colo Colo.

Colo Colo vive días tranquilos, porque el pasado viernes le ganó a Deportes Limache y eso le sirvió para sacar más ventaja en la cima de la Liga de Primera.

Los albos son punteros del fútbol chileno con una enorme diferencia, puesto que están 12 puntos arriba de Universidad Católica y Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores.

Además, Colo Colo está haciendo mucha noticia con su último fichaje, porque confirmó la contratación del arquero Vozinha, quien arriba a Chile tras su brillante Mundial con Cabo Verde.

Johnny Herrera sorprende con su felicidad por la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Un acierto total”

ver también

Johnny Herrera sorprende con su felicidad por la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Un acierto total”

La hora pactada para el arribo de Vozinha a Chile

Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, llegará este martes a Santiago para cerrar su incorporación a Colo Colo, club con el que ya tiene todo pactado.

La llegada del arquero de Cabo Verde será vía Europa, más precisamente desde Portugal, y se prevé que llegue a primeras horas de este martes, con exactitud, cerca de las 04:30 horas de la madrugada de este 28 de agosto.

Vozinha en el amistoso de Cabo Verde ante Chile de marzo pasado. Photo: Joshua Devenie / www.photosport.nz

Vozinha en el amistoso de Cabo Verde ante Chile de marzo pasado. Photo: Joshua Devenie / www.photosport.nz

Vozinha está terminando de disfrutar sus días libres en África para luego partir a Santiago, y así empezar su periplo en el fútbol sudamericano, con Colo Colo como su nuevo club.

El mejor arquero del Mundial 2026 tiene nuevo club y a sus 40 años tomó la decisión de venir a jugar al fútbol chileno.

El lobby que Mosa debe hacer para que Vozinha juegue con su apodo en la camiseta de Colo Colo

ver también

El lobby que Mosa debe hacer para que Vozinha juegue con su apodo en la camiseta de Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
"La pasé más o menos": la emoción de Assadi por volver a jugar en la U
U de Chile

"La pasé más o menos": la emoción de Assadi por volver a jugar en la U

Herrera sorprende a Chile cuando habla del fichaje de Vozinha en Colo Colo
Colo Colo

Herrera sorprende a Chile cuando habla del fichaje de Vozinha en Colo Colo

No se vio en TV: la protesta de hinchas de la U contra Michael Clark
U de Chile

No se vio en TV: la protesta de hinchas de la U contra Michael Clark

Aclaran el millonario sueldo de Vozinha en Colo Colo: casi triplica su salario
Colo Colo

Aclaran el millonario sueldo de Vozinha en Colo Colo: casi triplica su salario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo