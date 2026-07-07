Desde Italia apuntan a que el cuadro de Friuli tiene en sus planes al delantero chileno para la próxima temporada, pues aún tienen confianza en su potencial.

En momentos donde el futuro del delantero Damián Pizarro estaba en entredicho, especialmente luego de su sonoro fracaso en Racing Club de Argentina, con la opción incluso de una vuelta a Chile, en Udinese tomaron la palabra.

Ante los fuertes rumores que vinculaban al delantero surgido en Colo Colo con la opción de reforzar al Audax Italiano para este segundo semestre, el medio partidario Tutto Udinese reveló que el cuadro de Friuli le dará una última oportunidad al nacional.

“La posibilidad de un pronto regreso a Udine es cada vez mayor. El club pretende evaluar cuidadosamente al jugador durante su retiro de verano para determinar la mejor solución para su desarrollo”, indicó la publicación sobre Pizarro.

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La sorpresiva decisión de Udinese con Damián Pizarro

“La inversión realizada en el chileno sigue siendo significativa, y nadie en Udine parece dispuesto a renunciar tan pronto a un talento que aún cuenta con admiradores y un gran potencial por explotar“, agrega el medio sobre el ex albo.

En esa línea, se señala en este texto que a Pizarro lo enviaron a préstamo hasta Racing “con el objetivo de recuperar la regularidad y minutos de juego tras una difícil primera temporada en Europa. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba“.

“El tiempo de juego que tuvo en Argentina fue limitado y su desarrollo sufrió un revés inesperado“, es la calificación que realizan en Italia del paso del atacante nacional por la Academia, donde apenas jugó 191 minutos en seis juegos, con una asistencia y sin anotar goles.

Damián Pizarro tuvo un paso de seis meses por Argentina (Racing Club)

En síntesis