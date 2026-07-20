Ramiro González quedó picado tras la derrota de Argentina en el Mundial y se molestó con hinchas chilenos, siendo que es nacionalizado.

La derrota en la final del Mundial dejó con mucha rabia a muchos argentinos, que subieron al pedestal infinito del ego y aseguraban que el mundo quería verlos caer.

Es el caso de Ramiro González, ex defensa de Colo Colo y quien actualmente juega en Everton. A pesar de ser nacionalizado chileno, igual se lanzó contra los hinchas nacionales en un mensaje en Instagram.

“Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses“, sacó a colación a pito de nada a los fanáticos del país en el que reside hace varios años.

Señaló que “hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra. Deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición. Hay algo en la

irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar”, continuó.

Ramiro González se enojó con los chilenos

El mensaje de Ramiro González: “Lloraron y se quejaron”

“Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump”, indicó.

Continuó. “Nuestra rebeldía los irrita, los enerva, los enfrenta a sus propias cobardías. Nos llaman cancheros, tramposos, sucios. Y a nosotros nos encanta, nos infla el pecho”, escribió.

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Luego sacó en cara el buen rendimiento deportivo, hechos de la causa. “Porque de los últimos 12 mundiales, jugamos 6 finales. Porque los mejores de

toda la historia nacieron acá. Porque desde el Sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta”.

“Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona”, explicó en su texto.

“Con este orgullo que nos hace gritar VAMOS ARGENTINA TODAVÍA. Y solo nosotros sabemos lo que ese “todavía” significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó”, cerró el texto que, en parte, se lo dedicó a los chilenos como él mismo señaló.