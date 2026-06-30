Lothar Matthaus comentó que Alemania no estaba enfocada en el fútbol, sino que en el bienestar de sus familiares y eso provocó envidias.

Alemania vuelve a vivir una decepción en un Mundial. Muy lejos queda el 2014, cuando fueron campeones del mundo, pues luego de esa presentación quedó fuera en primera fase en 2018 y 2022, mientras que en Norteamérica no pasó los 16avos de final tras caer ante Paraguay.

Uno que habló fuerte fue Lothar Matthaus, capitán del elenco que se coronó campeón del mundo en 1990. Y señaló que las envidias internas provocaron un quiebre en el plantel.

“Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. No entiendo por qué hay que involucrar a todas las familias desde el principio“, confesó en su programa en el medio Bild “Lothar se desahoga”.

“Luego se habló de opciones de viaje, de reservas de hotel. Todo eso fue tema de conversación dentro del equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema de discusión”, agregó.

Alemania quedó eliminada y cayeron las críticas

La envidia en Alemania por viajes de familiares en avión

Matthaus no se guardó nada y se convirtió en un verdadero sanguchito de palta, al contar toda la interna que vivió Alemania durante su estadía en el Mundial.

“Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, señaló por las rencillas internas.

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De hecho, no le gusta que hayan llegado todos a la concentración. “Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí todas sus familias. Pueden venir en avión para los cuartos de final si el equipo ha logrado algún resultado”, declaró.

“En el fondo, había mucho malestar, aunque no se percibiera así. Pero, a pesar de todo, el foco de atención simplemente no estaba puesto en este Mundial. Todo se reducía a un día libre en familia tras otro”, enfatizó.