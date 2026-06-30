El portero campeón del mundo con España se llenó de críticas por su idea que surge a raíz de polémica medida de la FIFA.

Iker Casillas en la polémica luego de su aparición en redes sociales opinando del Mundial 2026. El portero campeón con España en Sudáfrica 2010 incendió la red social X por su idea para cambiar el fútbol.

Es ahí donde aparecen las criticadas pausas de hidratación, tildada por sus detractores como una movida puramente comercial. El arquero con pasado en Real Madrid defendió la idea y propuso otra iniciativa que sacó ronchas.

“Viendo las pausas de hidratación que ya se hacen costumbre en los partidos, ¿no os parece que hacer 4 periodos de 25 minutos sería una buena idea en los encuentros de fútbol? Ahí lo dejo”, lanzó Iker.

El mundo del fútbol se planta ante Iker Casillas

Luego de la rupturista idea de Iker Casillas, quien con su plan al estilo NBA planteó cuatro tiempos para jugar al fútbol, llegaron las críticas. Al ex portero de España le dijeron de todo.

/Getty Images)

“Estás completamente abducido tío”, le respondió Mister Chip, mientras que hasta el político chileno Gonzalo Winter le plantó un categórico “No”. “Deja de hablar de fútbol por favor”, le criticaron en una ola de comentarios.

Lo cierto es que cada vez que hay interrupción en los partidos del Mundial 2026 por la pausa de hidratación, el público se hace sentir. Una ola de pifias inunda los estadios por la criticada medida de la FIFA.

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Por ahora, en Chile no está incluida esta idea dentro de las nuevas que se implementarán a contar del 1 de julio. A nivel Conmebol sí se han visto estas pausas, pero sin cortes comerciales, ya que sirve para ver los diálogos en las bancas.