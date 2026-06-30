El chileno que partió manejándole a Shaquille O’Neal y que hoy tiene su propia empresa en EE.UU.

Emigró a los seis años, fue chofer de grandes celebridades mundiales y hoy lidera una compañía. Sin olvidar sus raíces, fundó la academia Santiago United Academy (SUA) para conectar el fútbol norteamericano con nuestro país.

La historia de los chilenos en el extranjero suele estar pavimentada de tenacidad, pero el camino de este emprendedor de 42 años es un testimonio excepcional de cómo el ingenio abre puertas en los mercados más competitivos del mundo.

Nacido en Tiltil, Jonathan Vásquez migró a Estados Unidos en 1991 junto a su madre. Tras recorrer una vibrante trayectoria laboral en Nueva York, hoy lidera una esmerada firma en Pensilvania y proyecta un ambicioso puente deportivo a través de Santiago United Academy (SUA).

Su desembarco en Norteamérica comenzó a los seis años, adaptándose rápidamente a una nueva cultura e idioma. Lejos de tener un camino fácil, su juventud estuvo marcada por las ganas de salir adelante y el trabajo duro.

Así, con apenas 14 años e impulsado por programas escolares de verano, comenzó a trabajar como voluntario en hospitales de Nueva York.

Tras esa etapa y un breve regreso a Chile a los 16 años por amor —donde se casó y nació su hijo mayor—, se asentó en la Gran Manzana dentro del competitivo rubro del transporte corporativo VIP.

Para diferenciarse de la competencia, implementó tecnología y servicios de lujo en su primer vehículo: “Yo no quería ser igual al resto (…). Les puse iPad a los autos, les ponía dulces, aguas, diarios. Aprendí de las grandes empresas y eso me ayudó a que llegara más gente de mayor prestigio”, afirma.

El traslado a Shaquille O’Neal

Esa meticulosidad lo llevó a ganarse la confianza de hoteles y trasladar a celebridades de la talla de Shaquille O’Neal, Tom Hanks y al magnate Carlos Slim, de quien guarda una anécdota muy particular.

Shaquille O’Neal fue trasladado por Jonathan Vásquez

“Una persona común y corriente me daba 20 o 100 dólares de propina y a este caballero, que lo llevé hacia su avión privado con mi auto impecable, me dio un dólar. Me dijo ‘toma, para un café’. Aún lo tengo”, ríe Vásquez. Su etapa en el transporte cerró en lo más alto coordinando la visita de la Princesa de Arabia Saudita.

Con la llegada de las aplicaciones de transporte y sus altas comisiones, decidió reinventarse. Trabajó tres años como guardia armado y supervisor de la bóveda de diamantes en el aeropuerto de Nueva York. Sin embargo, buscando tranquilidad para sus cuatro hijos (Cristóbal, Jayden, Sofía y Sara), en 2015 trasladó a su familia a Pensilvania.

El chileno Jonathan Vásquez

Allí invirtieron los ahorros para fundar, desde cero, Keystone Facility Services, una firma de limpieza comercial. “Empezamos mi esposa y yo solos; ella estaba embarazada. El primer edificio que limpiamos fue una fábrica de camiones de bomberos“, rememora Vásquez.

Hoy, la empresa está completamente consolidada: “Tenemos nuestras oficinas, personal administrativo y cerca de 30 empleados encargados de las distintas cuentas”.

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Con el éxito alcanzado, mira en retrospectiva con orgullo: “Nadie regala nada acá en Estados Unidos, la plata no crece en los árboles como dice la gente y el día a día se trabaja duro. Pero gracias a Dios hoy podemos darnos el gusto de estar estables”.

Santigo United, su legado

A pesar de la distancia, la chilenidad sigue intacta en su hogar gracias a las costumbres y las “onces” que comparte con su esposa e hijos. “Chile es un país bonito, es mi patria. En Chile son querendones”, confiesa con cariño.

Ese lazo indestructible lo impulsó a dar vida a su proyecto más ambicioso: Santiago United Academy (SUA), institución de la cual es fundador y director ejecutivo. A través de ella, busca abrir oportunidades internacionales para el talento joven y poner en valor el fútbol chileno.

“Queremos hacer más reconocido a Chile. Es la idea. Demostrar que hay fútbol: somos bicampeones de América”, sostiene con convicción sobre el propósito de SUA.

Su gran meta es transformar la academia en un canal que conecte ambos mundos: “Quiero que jugadores de acá vayan a Chile, que vean lo que nosotros ofrecemos: fútbol, pero también gente buena y vida chilena”, concluye Jonathan Vásquez, transformando su éxito en un legado de gratitud hacia su patria.