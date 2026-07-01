La producción digital de Canal 13 ha cautivado a millones de espectadores con una historia ambientada en el mundo del fútbol que aborda el amor y la donación de órganos.

Canal 13 estrenó recientemente su nueva teleserie vertical “Un corazón como el tuyo”, una producción que mezcla fútbol, amor y drama. A pocos días de su debut, la ficción ya registra positivas cifras de audiencia y un buen desempeño en las plataformas digitales del canal.

Por estos días, las plataformas digitales de Canal 13 estrenaron la sexta mininovela de la señal, producción que ya suma un exitoso desempeño con más de 10 millones de visualizaciones (10.171.194), además de cientos de reacciones y comentarios en 13 Go, Instagram (@mininovelas13), TikTok, YouTube Shorts y Facebook del canal.

La ficción narra una historia de amor LGBT ambientada en el mundo del fútbol y aborda temáticas como la donación y el trasplante de órganos. El elenco está integrado por Lucas Maffei, Nicolás Zambrano, Juan Pablo Sáez, Pedro Ozimica y Diego Gougain.

Así es la trama de Un corazón como el tuyo

La historia sigue a Emerson Marcotti (Lucas Maffei), una joven figura del fútbol cuya vida cambia por completo tras someterse a un trasplante de corazón que lo obliga a alejarse de las canchas.

En ese proceso conoce a Lucas Troncoso (Nicolás Zambrano), expareja de Gabriel Vélez (Pedro Ozimica), el joven que donó el órgano que le salvó la vida.

Desde entonces, Emerson comienza a experimentar una conexión difícil de explicar, mientras su padre, entrenador y representante, Leonardo (Juan Pablo Sáez), observa con preocupación los cambios que vive.

En un entorno marcado por la competencia y los prejuicios, el protagonista deberá redefinir su identidad y decidir si está dispuesto a seguir lo que le dicta su corazón.

Revisa el primer capítulo a continuación