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Inglaterra

“Bienvenido a casa”: Manchester City oficializa al entrenador que reemplaza a Pep Guardiola

Los Citizens viven el inicio de una nueva era tras el adiós del entrenador español luego de 10 años.

Por César Vásquez

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Pep Guardiola marcó una época dorada en Manchester City.
© GettyPep Guardiola marcó una época dorada en Manchester City.

Manchester City supo conquistar Europa de la mano de Pep Guardiola, pero inicia una nueva etapa sin quien fue su entrenador durante los últimos 10 años. Claro que ya tienen a su reemplazante.

Los Citizens eran un club acostumbrado a ver como la gloria en su ciudad bailaba en el lado de Manchester United, pero con la ayuda de muchos millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos, lograron ser protagonistas en Inglaterra y Europa.

El sucesor de Pep Guardiola

Pep Guardiola arribó a Manchester City en el año 2016. Si bien el equipo ya había ganado la Premier League con Roberto Mancini y Manuel Pellegrini, querían dar el siguiente paso: levantar la UEFA Champions League, objetivo que finalmente obtuvieron en 2024.

Bien decía Guns & Roses que nada dura para siempre, ni siquiera la fría lluvia de noviembre. Es por esta razón que tras 10 títulos ganador, Guardiola dijo basta y decidió no renovar su contrato con el club. Los Citizens no demoraron mucho en encontrar a su sucesor y oficializaron la llegada de Enzo Maresca.

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El City es un club de fútbol increíblemente bien gestionado. Todo lo que hacen es innovador, planificado y con un propósito. Para un entrenador, eso es una situación ideal. Me proporciona la estabilidad que necesito para desempeñar mi trabajo con eficacia“, indicó Maresca.

El italiano firmó hasta 2029 y conoce muy bien a este equipo. Ya había trabajado en el pasado como entrenador en las inferiores y además, también había sido ayudante del propio Guardiola, por lo sabe a lo que se enfrentará en el Etihad Stadium.

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“Bienvenido a casa, Enzo”, señaló Khaldoon Al Mubarak, presidente de Manchester City. En el pasado, Maresca dirigió a Parma, Leicester City y Chelsea. Fue campeón con los Foxes de la Championship y con los Blues de la Conference League y el Mundial de Clubes.

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