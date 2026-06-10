El experimentado delantero e ídolo azul reconoció que el plantel de la U habla con Lucas Assadi, pero no sabe qué le sucede al talentoso canterano del Chuncho.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción por la Liga de Primera, esto tras el fracaso por la eliminación en la Copa de la Liga. Los azules visitan este domingo a Unión La Calera por la 15° fecha, en medio de la irregularidad individual, colectiva y de resultados en el Chuncho.

Desde el CDA, este miércoles habló uno de los capitanes: Eduardo Vargas. Uno de los tópicos abordados por el delantero fue el bajísimo momento de Lucas Assadi.

“A veces hablamos con él pero siempre intentando ayudar como lo hacemos con todos los jóvenes“, dijo Edu Vargas sobre el joven valor azul que cayó en un pozo tras la lesión sufrida a fines del año pasado contra la Católica.

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Vargas y Assadi: un excelente jugador, tiene que levantar

Agregó que “yo lo veo con ganas, pero la verdad no sé qué le pasa, a veces esos momentos se notan más en algunos, pero Lucas es un excelente jugador. Técnicamente es muy bueno y tiene que levantar, todos tenemos malas rachas“.

Eduardo Vargas y Assadi en la U: “No sé qué le pasa”.

Por otro lado fue consultado por la falta de gol y si la U necesita reforzar el ataque: “no sé, eso lo ve el técnico con la dirigencia si necesitan otro jugador, la verdad que los que estamos, salvo Octavio (Rivero), que mala suerte que se lesionó y no puede volver, con el Gato Lucero y los otros jóvenes la verdad es que siempre buscamos el gol, a veces las cosas no salen y es parte del fútbol”.

Cabe recordar que la U viene del empate contra Audax Italiano, la victoria ante Deportes Concepción y las derrotas frente a Cobresal… y La Calera. Justamente repiten ahora ante Los Cementeros.

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“Estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir lo mismo, el profe está haciendo bien su trabajo, intentar cubrir los problemas que nos ocurren en los partidos pero vamos con esa mentalidad de que si ganamos nos metemos arriba otra vez“, sentenció Vargas.

Resumen:

-Eduardo Vargas adelantó el partido de Universidad de Chile ante Unión La Calera.

-Lucas Assadi sufrió una lesión a fines del año pasado jugando contra Católica.

-Unión La Calera recibirá a Universidad de Chile este domingo por la fecha 15.