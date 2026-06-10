El goleador de los azules puso el pecho por las críticas a sus compañeros, además que asegura que ayuda a sacar a flote a todo el grupo.

Sin duda alguna que el corazón de una irregular Universidad de Chile ha sido Eduardo Vargas, quien ha sido destacado por los hinchas, tras sus últimos tres goles en los dos partidos que se han disputado.

Por lo mismo, el delantero ha sacado la chapa de referente, al intentar sacar en solitario al equipo a flote, con una condición física espectacular, además que moviendo redes donde suma 6 conquistas en la temporada.

“La verdad es que es un momento muy complicado, no hemos obtenido los puntos que necesitamos, los que queremos , pero trabajamos en la semana para sacar la mayor cantidad de puntos”, comentó Vargas.

Pese a esto, el delantero evita hablar sólo de su persona y los halagos que ha recibido, por lo que prefiere sacar arriba a sus compañeros y no dejar a nadie en el lado de la crítica.

Eduardo Vargas asume un rol de líder en la nueva U de Chile. Foto: Diego Martin/Photosport

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Vargas asume el irregular momento de la U

Eduardo Vargas sacó su experiencia en la última conferencia de Universidad de Chile, de manera de ser la voz de un camarín que quiere sacar adelante en un complicado momento.

“Sí, siempre estamos con eso que siempre tenemos que ser autocríticos en la semana. Quizás no lo conversamos mucho con el plantel, pero pasa por nuestras cabezas. No creo que nadie esté con falta de chispa, pasa en el fútbol que un partido no estás conectado, pero siento que todos queremos siempre ganar, independiente de lo que se ve desde afuera, siempre queremos ganar”, remarcó.

En ese sentido, asegura que si bien tiene disponibilidad de sacar a todos adelante, también hay algunos que pasan por altos y bajos, pero que tienen la confianza que levantarán su fútbol.

“Nosotros estamos con disponibilidad de ayudar al equipo. Yo me entrego siempre en cada entrenamiento, en cada partido, siempre quiero ganar y mis compañeros también. Se puede ver mal quizás porque algunos corren menos, pero eso me tocó a mi en otros equipos, no corría mucho y me llegaban las críticas, pero el equipo se entrena fuerte para dejar todo”, finalizó.

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