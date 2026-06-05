Los azules abren la puerta a la venta del talentoso volante, pero las condiciones ya están sobre la mesa: "Si cae un par de lechugas se va".

Universidad de Chile se prepara para las salidas en el plantel del técnico Fernando Gago, donde hay una latente que va a quebrar el corazón de los fanáticos bullangueros.

Esto, porque, pese a su renovación de contrato, al parecer Lucas Assadi prepara las maletas para la ventana de invierno en el mercado de fichajes, con una oferta desde el extranjero.

Así lo detalló Juan Cristóbal Guarello en “La Hora de King Kong”, donde puso sobre la mesa la venta del talentoso volante de la U, pero para ir a “una liga de segunda línea en Europa”.

Lucas Assadi puede ser la gran carta de venta de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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La U abre la puerta a la venta de Assadi: “Si cae un par de lechugas se va”

El comunicador Juan Cristóbal Guarello se metió de lleno en el mercado de fichajes de Universidad de Chile, donde apunta a una salida que va a impactar dentro del camarín azul.

“Lucas Assadi tiene una oferta de Suecia, que es lo que hay, una oferta de fútbol sueco y parece que quiere irse“, explicó en primera instancia.

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Si bien el mercado no será tan rimbombante como se esperaba por su juego, asegura que en la U están dispuestos a moverlo a la espera de poder tener plata para pensar en refuerzos.

“El fútbol sueco es un fútbol de segunda línea en Europa, es parecido a lo que pasó con Darío Osorio, pero es lo que hay. Si a la U le cae un par de lechugas por Assadi y va a ser feliz, no sería una mala salida irse a jugar a Suecia“, detalló.

La idea es seguir el camino de Darío Osorio en una liga más chica en Europa. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Las cláusulas de salida de Lucas Assadi

Fue en el mes de mayo donde Universidad de Chile celebró con bombos y platillos en redes sociales la renovación de Lucas Assadi, acuerdo firmado hasta la temporada 2028.

En ese sentido, el medio Emisora Bullanguera, se estipuló dos cláusulas, una que beneficia a un club sueco que ha estado interesado hace mucho tiempo en el volante.

“La cláusula es de 2.3 millones de dólares para cualquier equipo que venga ahora y hay una segunda cláusula que es de 2,1 pero esta es para un club específico”, detallaron.

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Ese cuadro es el Malmo, quien en varias oportunidades se ha comunicado con la U para llevarse a Assadi, algo que se puede concretar en un par de semanas cuando se abra la ventana de fichajes.