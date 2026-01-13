El mercado de fichajes sigue golpeando fuerte en Macul. Este martes, Vasco da Gama oficializó la llegada de Alan Saldivia, confirmando así la salida del joven defensor uruguayo de Colo Colo y marcando el cierre de una etapa importante en el Estadio Monumental.

El zaguero de 23 años fue presentado oficialmente por el elenco brasileño tanto en sus redes sociales como en su sitio web oficial. Allí se informó que el club de las “camisas negras” adquirió los derechos económicos del jugador y lo vinculó contractualmente hasta diciembre de 2028, transformándolo en uno de los refuerzos del Vasco de cara a la temporada 2026.

ver también Depende de Alan Saldivia: La avivada de Colo Colo en la venta del uruguayo al Vasco Da Gama

Tras su arribo a Brasil, Saldivia explicó los motivos que lo llevaron a dar el salto internacional: “Personalmente, vi que era un equipo con mucha historia, una larga trayectoria. Creo que es un club que busca desarrollarse y crecer, y eso ayuda a los jugadores a crecer. Por eso me gustó mucho la idea de poder evolucionar y seguir mejorando”, señaló el defensor al sitio web oficial del Vasco.

De esta manera, el zaguero uruguayo pone fin a una estadía de tres años en el Cacique, en una operación que alcanzó los 1,2 millones de dólares por el 55% de su pase.

Vasco Da Gama presentó a Saldivia como refuerzo para 2026. (Foto: Captura de Instagram.)

Fin de ciclo en Colo Colo

En total, Alan Saldivia disputó 95 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. Si bien no registró goles, aportó con tres asistencias en ese periodo y fue parte de los planteles que conquistaron la Liga de Primera 2024, la Copa Chile 2023 y la Supercopa de Chile 2024.

Publicidad

Publicidad

Su salida representa una baja sensible para el equipo albo, considerando que fue una pieza habitual desde su llegada en 2022, sumándose además a las partidas de otros defensores como Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Ante este escenario, en Macul se movieron con rapidez y se espera que en las próximas horas se oficialice a Javier Méndez como refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026.