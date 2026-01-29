Gustavo Álvarez vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes de este 2026. El ex entrenador de Universidad de Chile sufrió un duro revés al quedar sin opciones de dirigir la selección de Perú. Lo que se había transformado en el gran desafío del trasandino.

Tras dejar su etapa en el Romántico Viajero, el adiestrador había estado muy cerca de sumarse a la selección del Rímac. “Sabe cómo piensa el jugador peruano, cómo es en lo táctico y lo que debe trabajar para que el equipo funcione. Mostró en la U un equipo con buen criterio con buena idea de juego, eso es justo lo que necesitamos“, recalcó el histórico Roberto Palacios a Redgol.

Sin embargo, el elegido fue Mano Menezes de 63 años. El brasileño llega con el objetivo de clasificar al próximo Mundial 2030 según indicó César Luis Merlo.

El tema es que ahora se acorta el abanico de opciones para Álvarez. El DT había dicho que su “planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia”. Pero el plan podría extenderse más de lo imaginado ante la falta de proyectos atractivos para asumir en este 2026.

La nueva opción de Álvarez

Sin embargo, como dice el dicho: cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Lo que calza perfecto con Álvarez ya que ahora suena como opción en un gigante del continente y que disputará la Copa Sudamericana.

Álvarez sigue buscando club para el 2026

Esto tiene relación con el Millonarios de Colombia que sacó de su cargo a Hernán Torres que en 19 partidos sumó seis triunfos, cinco empates y ocho derrotas. Por lo que sacó un 40,3% de rendimiento.

Ante este escenario, Gustavo Álvarez asoma en la carpeta de candidatos para asumir en el “Millo”, que entre sus refuerzos tiene a Rodrigo Contreras, a quien ya dirigió. Por lo que podría ser un desafío de palabras mayores y relanzar su carrera tras el importante paso por la U.