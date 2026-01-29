Hasta ahora, ver fútbol brasileño en Chile era una tarea compleja. Seguir la actualidad de jugadores nacionales en tierras cariocas como Erick Pulgar, Alexander Aravena o Gonzalo Tapia no resultaba sencillo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la Liga Argentina, cuya transmisión contaba con una amplia cobertura televisiva a través de ESPN.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un paso clave para Chile y Latinoamérica. Esto luego de que 1190 Sports y la plataforma de streaming KICK anunciaran un acuerdo estratégico de distribución que convierte a la plataforma en el aliado exclusivo para la transmisión del Campeonato Brasileño de Serie A en 17 países de la región , con excepción de Brasil y Ecuador.

La alianza marca un hito en la forma de consumir fútbol, ya que a partir de esta temporada KICK transmitirá 76 partidos del Brasileirão 2026 , a razón de dos encuentros por fecha, bajo un formato que prioriza la interacción, la comunidad y el protagonismo de los creadores de contenido.

Entre las figuras que encabezarán las transmisiones aparecen streamers reconocidos como La Cobraaa, Teodeliaa, Benitosdr y Agusneta, quienes aportarán un relato fresco, cercano y alineado con las nuevas generaciones digitales.

Este nuevo modelo no solo se centra en mostrar partidos, sino que reconocen que busca transformar la experiencia del espectador, permitiendo que los fanáticos participen en tiempo real a través del chat, comenten jugadas, debatan decisiones y vivan el fútbol como una experiencia colectiva, junto a miles de usuarios conectados desde distintos países del continente.

¿Dónde ver el Brasileirao en KICK? A través de su cuenta de ‘X’, la propia aplicación señaló que los partidos irán en vivo en el sitio web de kick.com.

¿Qué es y cómo descargar KICK?

KICK es una plataforma de transmisión en vivo donde los creadores de contenido y sus comunidades interactúan en tiempo real. Surgió en 2022 comocompetidor directo de servicios como Youtube o Twitch.

En Chile, puedes ingresar a esta plataforma visitando el sitio web kick.com en tu PC, notebook o smartphone o descargando la app de escritorio (PC), o a través de la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, PlayStore (Android) e iOS (Apple).

