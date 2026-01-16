Chile volvió a derrotar a España y el resultado no pasó desapercibido. La Roja se impuso en el Mundial de la Kings League tras igualar 5-5 en el tiempo reglamentario y ganar 2-0 en la definición por shootouts, un triunfo que los llevó a la final del certamen e inmediatamente activó la memoria futbolera nacional.

Los tantos de Chile durante el partido fueron obra de Matías Herrera, Nacho Herrera (3) y Mathías Vidangossy, mientras que en la definición desde el punto penal el equipo nacional fue perfecto y dejó sin respuestas a la Roja de Europa.

El festejo no sólo fue por el paso a la siguiente ronda. En redes sociales, el recuerdo fue inmediato y apuntó directo a Brasil 2014, cuando Chile protagonizó una de las victorias más importantes de su historia ante el mismo rival.

Vez que Chile le gana a España, la comparación es inevitable. En el Mundial de 2014, la Roja dirigida por Jorge Sampaoli venció 2-0 a la entonces campeona del mundo, con goles de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, en una tarde histórica en el Maracaná.

Gol de Eduardo Vargas a España

Las figuras que representan a Chile en el Mundial de la Kings League

Chile llegó a la Kings League con futbolistas de recorrido profesional que marcaron diferencias. Mathías Vidangossy fue una de las principales figuras del equipo, aportando goles y liderazgo, mientras que Christian Vilches entregó experiencia y solidez defensiva.

A ellos se sumó Matías Donoso, exdelantero de Primera División, que aportó oficio y presencia en un plantel que supo competir en partidos de alta exigencia. También fue clave Ezequiel Luna en la zaga. Nacho Herrera, con sus goles y habilidad, también marca diferencia.

El rendimiento colectivo fue clave para sostener el empate y luego imponerse en la definición. Esto mostró una actitud que conectó rápidamente con el recuerdo de la Generación Dorada.

Distintos torneos, distintos protagonistas y otro contexto, pero el mismo rival y la misma sensación. Chile volviendo a imponerse ante España y reavivando un recuerdo que sigue intacto en la memoria del fútbol chileno.

