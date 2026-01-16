Es tendencia:
Chile vuelve a golpear a España y revive el recuerdo eterno del Mundial Brasil 2014

El triunfo de Chile ante España en la Kings League no solo tuvo valor deportivo, sino que también reactivó un recuerdo imborrable.

Por Sebastián Amar

Chile volvió a derrotar a España y el resultado no pasó desapercibido. La Roja se impuso en el Mundial de la Kings League tras igualar 5-5 en el tiempo reglamentario y ganar 2-0 en la definición por shootouts, un triunfo que los llevó a la final del certamen e inmediatamente activó la memoria futbolera nacional.

Los tantos de Chile durante el partido fueron obra de Matías Herrera, Nacho Herrera (3) y Mathías Vidangossy, mientras que en la definición desde el punto penal el equipo nacional fue perfecto y dejó sin respuestas a la Roja de Europa.

En La Serena no lo olvidan: el gol “Maradoniano” de Vidangossy a Colo Colo que repitió en la Kings League

“Cuando falten piernas…”: La arenga de Claudio Bravo para la Roja en el Mundial de la Kings League

El festejo no sólo fue por el paso a la siguiente ronda. En redes sociales, el recuerdo fue inmediato y apuntó directo a Brasil 2014, cuando Chile protagonizó una de las victorias más importantes de su historia ante el mismo rival.

Vez que Chile le gana a España, la comparación es inevitable. En el Mundial de 2014, la Roja dirigida por Jorge Sampaoli venció 2-0 a la entonces campeona del mundo, con goles de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, en una tarde histórica en el Maracaná.

Las figuras que representan a Chile en el Mundial de la Kings League

Chile llegó a la Kings League con futbolistas de recorrido profesional que marcaron diferencias. Mathías Vidangossy fue una de las principales figuras del equipo, aportando goles y liderazgo, mientras que Christian Vilches entregó experiencia y solidez defensiva.

A ellos se sumó Matías Donoso, exdelantero de Primera División, que aportó oficio y presencia en un plantel que supo competir en partidos de alta exigencia. También fue clave Ezequiel Luna en la zaga. Nacho Herrera, con sus goles y habilidad, también marca diferencia.

El rendimiento colectivo fue clave para sostener el empate y luego imponerse en la definición. Esto mostró una actitud que conectó rápidamente con el recuerdo de la Generación Dorada.

Distintos torneos, distintos protagonistas y otro contexto, pero el mismo rival y la misma sensación. Chile volviendo a imponerse ante España y reavivando un recuerdo que sigue intacto en la memoria del fútbol chileno.

