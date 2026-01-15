Movidas 2026: Protagonizó polémica en la Primera B, recibió seis fechas de sanción y ahora se va al extranjero

Deportes Copiapó estuvo a minutos de lograr el anhelado ascenso a la Liga de Primera. Pese a que lideraron gran parte de la temporada, finalmente dejaron escapar la chance de lograr el título en la Primera B.

Lo que se reflejó en la caída por 3-0 ante Universidad de Concepción. Lo que terminó de la peor forma con una batalla campal y con varios jugadores sancionados por más de una jornada. Entre ese puñado de castigados, asomaba el nombre de Jairo Coronel.

El uruguayo había destacado en el mediocampo del León de Atacama. Con 18 partidos y un gol era parte de los más destacados del plantel. Sin embargo, la grave agresión que protagonizó ante el Campanil y contra Ernesto Llorca, integrante del cuerpo técnico universitario.

Coronel fue detenido por Carabineros y posteriormente el Tribunal de Disciplina determinó seis fechas de sanción. Lo que finalmente terminó condicionando su permanencia en el cuadro nacional.

A tal punto que Copiapó le dio vía libre para emigrar. Lo que este jueves concretó el jugador ya que fue oficializado en Huracán FC de Uruguay y que disputa la segunda división de Uruguay.

“Jairo Coronel es nuevo jugador de Huracán. Fuerza, carácter y determinación para sumarse a un proyecto con identidad, barrio y ambición”, destacaron desde el cuadro charrúa que sumará una importante figura para la campaña del 2026.

¿Cuáles son los refuerzos de Deportes Copiapó?

Cabe consignar que además de la baja de Coronel, Deportes Copiapó también sufrió la salida de Hernán Caputto a Coquimbo Unido. Por lo mismo, la renovación ha sido total en el plantel.

De está forma el cuadro del norte suma nuevos nombres como Héctor Almandoz en la banca técnica junto con fichajes de Iván Ledezma, Nicolás Temperini, Jorge Ortiz, Damián Sáez, Nozomi Kimura, y Gastón Pérez. Entre los renovados destacan Marcelo Filla, Claudio Zamorano, Carlos Soza, Manuel López, Axl Ríos y Richard Leyton.