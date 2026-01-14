Tras sufrir cinco bajas: La sorpresiva formación de Coquimbo Unido para enfrentar el 2026

Coquimbo Unido da vuelta la página tras un 2025 histórico con la primera conquista del título de la Liga de Primera. El cuadro aurinegro se transformó en el mejor campeón en torneos largos. Lo que provocó la salida de importantes integrantes del primer equipo.

Esteban Gonzalez dejó el cargo para ir al Querétaro de México. Tras ello, se sumaron las partidas de Bruno Cabrera, Matías Palavecino, Cecilio Waterman, Cristián Zavala y Matías Palavecino. Por lo que el equipo sufrió bajas de consideración.

Pese a ello, la dirigencia pirata se movió rápidamente en el mercado de fichajes y logró repotenciar al equipo. Hernán Caputto llegó a la banca técnica y sumó a nombres importantes del medio local e internacional.

Lo que queda demostrado en la sorpresiva formación que prepara para disputar la “Noche Lila”. Coquimbo será el gran invitado de Deportes Concepción que también se ha reforzado no solo para mantener la categoría, sino que para luchar por el título.

Coquimbo buscará el Bicampeonato en la Liga de Primera

Ante esto, el campeón del fútbol chileno mantiene la estructura pero con particulares cambios. Para está noche en el arco se mantiene Diego Sánchez. En la defensa se repite la línea de cuatro con Francisco Salinas, Manuel Fernández, Matías Fracchia y Juan Cornejo.

En el medio aparece el capitán Sebastián Galani, Alejandro Camargo y Benjamín Chandía más suelto en puesto de creación. Para el ataque se renueva el tridente con Luis Riveros, Nicolás Johansen y Martín Mundaca. En la banca estarán Lucas Pratto y Guido Vandalá, que son los refuerzos de mayor jerarquía para este 2026.

¿Quién transmite la Noche Lila?

La Noche Lila tendrá como protagonista el encuentro entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido. El duelo está programado a las 18:00 horas y será transmitido por Fanatiz en su canal en Youtube. Lo que además tendrá los relatos Claudio Palma en su retorno al fútbol nacional.

