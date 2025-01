Nahuel Donadell se matriculó con un mega golazo en el empate de Coquimbo Unido como visita contra San Marcos de Arica, por el debut de la Copa Chile 2025. Fue el 1-2 parcial con una misil de distancia que se clavó de lleno en la red de los locales.

Junto a los festejos de los hinchas del Pirata, los mismos fanáticos de San Marcos aplaudieron la conquista de su ex jugador y otrora capitán de los ariqueños.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el mismo Donadell manifestó que “para mí fue un partido especial, después de estar tantos años en Arica, y regalarle ese gol a la gente de Coquimbo…”.

El perdón y la propia sorpresa de Donadell

“Fue lo que me nació en el momento, creo que me pasé un poco con pedir perdón, pero por el cariño a la ciudad no podía reaccionar de otra manera”, agregó.

El mediocampista argentino y nacionalizado chileno complementó que “son milésimas de segundo, siempre en esa posición trato de buscar la habilitación, pero en ese momento no tenía pase seguro. Avancé, vi el arco y le pegué fuerte. La pelota tomó una trayectoria increíble”.

Donadell sentencia que “uno mismo se sorprende cuando haces golazos de tan lejos. No siempre te atreves a pegarle desde tan lejos. Probar de lejos es difícil, y después que la pelota agarre esa trayectoria”.

El mediocampista, que a fines de marzo cumplirá 34 años, debutó profesionalmente en Unión Española tras arribar a las juveniles hispanas. Después ha vestido las camisetas de Deportes Puerto Montt, Deportes Valdivia, San Antonio Unido, General Velásquez, San Marcos, Cobreloa y Coquimbo Unido.