Guille Parado, o GuilleFútbol, es un influencer uruguayo con más de 224.000 seguidores en Instagram y 1,3M en Tik Tok. Y en las últimas semanas dedicó espacio en su contenido para el fútbol chileno…

Es que tras la coronación de Colo Colo ante Huachipato, como campeón de la Supercopa de Chile, hizo pebre el diseño en tamaño y estérica del trofeo que disputan los ganadores del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

“Este es el trofeo más feo que vi en mi vida. No entiendo por qué esta copa es tan grande y tan horrible. Que algún chileno me explique a quién se le ocurrió esta fantástica idea de armar este termotanque como trofeo”, dijo en sus canales GuilleFútbol.

Agregó que “estamos hablando de la Supercopa de Chile. No es linda, es enorme, no es estética y difícil de agarrar. No tiene ninguna cualidad”.

Copa “horrible y espantosa”; copa linda

“Pareciera que están guardando lugar para los próximos 598 campeones y poner su chapita. No es nada contra los chilenos, sólo que vi esta foto y no pude no hacer el video. Es de verdad la copa más horrible que vi en mi vida, es muy fea”, añadió.

GuilleFútbol encuentra linda la Copa Chile tras calificar de espantosa a la Supercopa.

Días después, Universidad de Chile levantó la Copa Chile y ese trofeo sí le gustó, diferenciándolo considerablemente de los que es la Supercopa a la vista.

“El otro día criticamos el trofeo de la Supercopa de Chile, que es enorme y horrible. Ahora veo que la Copa Chile es más grande que los propios jugadores. Mira lo que es este tamaño, está para jugar de defensa central”, expuso.

Sentenció que “a diferencia de la Supercopa, este sí me parece un trofeo lindo. Es enorme, pero es linda. La Supercopa es espantosa, por lo grande y fea. La Copa Chile es una copa linda, estética. ¿Es grande? Sí, pero ésta sí la banco”.