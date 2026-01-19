Manuel Pellegrini podría enfrentar un problema inesperado en pleno mercado de pases. Uno de sus delanteros más intensos y determinantes volvió a sonar con fuerza fuera de España. Ezequiel “Chimy” Ávila ha sonado con fuerza en Boca Juniors y su eventual salida no pasaría desapercibida en el Real Betis.

El atacante argentino no es un nombre más en el plantel verdiblanco. El argentino viene de marcar un doblete en octavos de final contra el Elche por la Copa del Rey. Sin embargo, partió desde el banco de suplentes y entró al minuto 56.

Aunque no existe una negociación avanzada, el ruido ya llegó a Sevilla. El entorno del futbolista reconoció y dejó claro que, ante un llamado concreto desde Argentina, el escenario podría cambiar rápidamente.

Para el Ingeniero, la posible partida del Chimy significaría perder una pieza de recambio importante. Un delantero que entiende su rol, acepta la competencia y responde cuando le toca aparecer.

Ávila podría dejar el club esperando una mejor oportunidad

El interés desde Argentina que inquieta al Betis

El agente del jugador fue claro respecto a su llegada a Boca. “Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas”, señalaron, dejando entrever que Boca podría seducir al delantero con algo más que lo deportivo.

Además, recuerdan que Ávila conoce el club y el contexto. “Hizo inferiores en Boca, conoce el Mundo Boca, no le pesaría”, apuntaron, lo que alimenta la ilusión del Xeneize y, al mismo tiempo, prende una luz de alerta en el Betis.

Mientras el mercado sigue abierto, Pellegrini observa con atención. Por ahora, el Chimy sigue siendo parte del plantel. Pero su nombre ya circula fuerte y el Ingeniero sabe que podría perder a un delantero que le entrega energía, experiencia y soluciones ofensivas.