Parecía que iba a ser un trámite, pero nunca lo es. Cristián Garin (124°) logró un apretado triunfo ante Aarón Gil García (1.083°), dejando a Chile 1-0 ante Luxemburgo en la Copa Davis.

En un partido que fue mucho más apretado de lo que se esperaba, Gago logró sacar a relucir toda su jerarquía para darle a La Roja del tenis el primer punto de la serie. Los dirigidos por Nicolás Massú arrancaron de buena manera en la llave de la ensaladera de plata.

Apretada victoria de Garin

En el papel y por la amplia diferencia de ranking entre ambos jugadores, parecía que sería una jornada tranquila para Cristian Garin en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Pese a las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, la familia del tenis llegó en masa a Ñuñoa.

ver también Mientras Chile se alista para la Copa Davis, Tabilo responde en China con triunfo, revancha y pase a semifinales

En el primer set, poco a poco Gago (124°) se fue soltando e imponiendo sus términos ante Aarón Gil García (1.083°), joven tenista de 21 años y de origen español. Claro que el europeo con buenos algunos golpes amenazaba al chileno. 6-2 fue la primera manga para Garin.

Ya en el segundo set, Gil García pareció olvidar los nervios y soltó su muñeca, con lo que empezó a mostrar los mejores pasajes de su talento. Garín no pudo cerrar el parcial y terminaron llegando al tie-break, donde el de Luxemburgo sacó lo mejor de lo suyo y se quedó con la manga 7-6.

Garin tuvo más dificultades de las esperada. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

El set ganado por el europeo fue un baldazo de agua fría en Ñuñoa, pero el público fue clave para levantar a Cristian Garin en el comienzo del tercero, donde Gil García se veía mejor que nunca. Un quiebre en el quinto juego pareció volver a encender al Tanque, quien terminó cerrando la victoria con un 6-2.

Con la victoria de Gago, Chile queda 1-0 en la llave de Zona 1 de la Copa Davis. En el segundo partido de la jornada, Tomás Barrios (134°) enfrentará a Alex Knaff (668°). Los capitaneados por Nicolás Massú querrán terminar el sábado con la serie 2-0.