Deportes La Serena igualó 2-2 frente a San Luis de Quillota en la 13° fecha del Campeonato Ascenso 2023. Fue en la visita al estadio Lucio Fariña Fernández. Allí se abrió la cuenta gracias a Santiago Mederos. El volante uruguayo apareció con un frentazo perfecto tras un centro de Jherson Reyes, el seleccionado peruano que llegó al club gracias a la empresa de Fernando Felicevich.

El polifuncional futbolista de 18 años disputó su primer partido como titular en los Papayeros el 20 de mayo: jugó 81′ y le dejó su lugar a Lucas Alarcón. Ya suma cinco juegos en su bitácora de esta campaña en el torneo y un cotejo en la Copa Chile. También puede actuar como volante e incluso de extremo, siempre por el costado diestro.

Por la 14° jornada, los Granates visitarán a Santiago Morning y Jherson Reyes forma parte de la convocatoria del DT Juan José Luvera. Eso sí, en el carril es muy probable el regreso de Camilo Rodríguez, quien ha formado una sociedad temible con Maximiliano Guerrero, seleccionado por Berizzo a un microciclo de la Roja.

De las selecciones juveniles de Perú a Deportes La Serena: la historia de Jherson Reyes, la perla peruana de Felicevich

El 19 de febrero de 2023 fue un día muy especial para Jherson Reyes. El futbolista peruano que el 26 de agosto cumplirá 19 años tuvo su debut en el primer equipo de Deportes La Serena. Ese día, los Papayeros vencieron por 3-1 a Santiago Wanderers en el estadio La Portada. Corrían 57′ cuando el limeño reemplazó a Ethan Espinoza.

“Estoy muy emocionado. Gracias a dios se pudo dar el debut, venía trabajando para eso. El año pasado llegué a la proyección y me subieron al plantel este año. Se dieron las cosas, vengo trabajando de buena manera. Hay que seguir por ese camino”, le dijo el ex jugador de Academia Cantolao a OnlyGranates, inmediatamente después de su estreno.

Jherson Reyes no se quedó con eso. En 2021 debutó en la élite del fútbol de Perú. Obviamente era una de las promesas allí, a tal punto que eso lo hizo llegar a las selecciones juveniles. Estuvo en la Sub 15, Sub 17 y Sub 20, aunque no fue considerado en la lista para el Sudamericano.

“Le he agarrado mucho cariño al club por todo lo que me ha dado. El año pasado me trataron muy bien, por eso quise regresar en 2023 a ganarme un puesto”, expresó a OnlyGranates, siempre tras sus primeros minutos con La Serena. En el club lo presentaron como uno más de la plantilla estelar en febrero.

Jherson Reyes, un peruano más de la agencia de Fernando Felicevich

Jherson Reyes apunta muy alto con Deportes La Serena en el Campeonato Ascenso 2023, aunque lo primero es vencer a Santiago Morning y alcanzar a San Luis de Quillota en la cima. El joven jugador es uno más de los peruanos que representa Vibra Fútbol, la agencia de talentos que es propiedad de Fernando Felicevich.

La lista es larga. Por ejemplo: Marcos López, un lateral izquierdo que llegó al Feyenoord de Holanda desde la Major League Soccer de Estados Unidos. Jairo Concha, volante ofensivo de Alianza Lima, también figura. Y hay algunos futbolistas que pasaron por Chile, como Piero Vivanco, quien tuvo una breve estadía en Huachipato.