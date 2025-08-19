Qué duda cabe, el agente Fernando Felicevich ha sido muy importante en la carrera de Alexis Sánchez, que cada cierto se deja ver junto al poderoso empresario argentino dueño de Vibra Fútbol, empresa con la que asesora al goleador histórico de la selección chilena.

Y a varios otros talentos que están en la Roja, como Lucas Cepeda, Arturo Vidal y Vicente Pizarro. También tuvo en su alero a varios talentos de las selecciones juveniles, aunque uno de ellos no ha podido despegar y ha lanzado varias críticas a Felicevich.

Se trata de Alberto Letelier, un volante ofensivo surgido en las inferiores de O’Higgins que tuvo un paso a préstamo por Deportes Santa Cruz y que le atribuyó mucha responsabilidad a Felicevich por el fin de su carrera. Es más, cuando Sánchez compartió una historia de Instagram donde mostraba un asado junto a FeFe, retrucó con fuerza.

Alberto Letelier tuvo minutos ante U de Chile en 2022. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Letelier hizo literalmente pebre a Sánchez. “Mí ídolo de la vida con uno que me cag… la vida, Fernando Felicevich… Mataron el sueño de un niño, se encargaron de no encontrar club en ninguna parte”, escribió el oriundo de Machalí, quien por estos días vive una suerte de renacer.

Primero porque fue anunciado como incorporación del Deportivo Nuevos Campos de Graneros. Pero también porque se enroló en una modalidad de intermediación de talentos mezclados con becas deportivas en Estados Unidos. Todo se supo a través de Instagram.

Tras barrer con Felicevich y Alexis Sánchez, Alberto Letelier se une a Unlimited Vision Oficial

Las críticas de Alberto Letelier a Felicevich que le dieron de refilón a Alexis Sánchez hicieron mucho ruido mediático, pero eso ya es parte del pasado. Está enfocado en recomenzar una historia. “En Unlimited Vision lo acompañaremos en este nuevo desafío”, rezaba el Instagram de esta empresa, que dice “convertir sueños en becas deportivas”.

“Le abriremos las puertas a oportunidades únicas que combinan alto nivel deportivo y formación universitaria”, fue el compromiso de esa compañía, que dice tener más de 70 futbolistas y contactos en más de mil 400 universidades. El catálogo de Unlimited Vision cuenta con varios mexicanos.

También con otro chileno de paso por la Roja en las juveniles. Se trata del ex Santiago Morning Bruno Muñoz, de quien dicen que “no es un jugador cualquiera. Hace unas semanas da un nuevo paso en su carrera, apostando por el fútbol universitario de Estados Unidos”.

“Allá busca desarrollarse tanto en lo deportivo como académico, con un objetivo claro: llegar a la USL o MLS”, contó la citada agencia hace siete semanas en dicha red social. El tiempo dirá cómo termina esta aventura de Alberto Letelier, pero ya la empezó oficialmente.