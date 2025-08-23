La lista de 28 futbolistas que entregó Nicolás Córdova para los últimos dos partidos de la Selección Chilena en Eliminatorias, tendrá varios nombres que hace mucho no recibían su oportunidad en el cuadro nacional y otros que harán su debut.

Dentro de este grupo existen tres jugadores que recibieron su primera citación oficial, donde están el arquero Thomas Gillier, el delantero Emiliano Ramos y el defensor Ian Garguez, este último quien se dio el lujo de anular a quien será su compañero, Lucas Cepeda, en el empate de Palestino con Colo Colo.

Si bien el propio seleccionado Sub 20, que está en la prenómina para el Mundial de la categoría, reconoció a TNT Sports que se enteró de la citación en el bus camino al Estadio Municipal de La Cisterna, en diálogo con Las Últimas Noticias reveló quién le llamó para contarle la noticia.

Debutante en la Selección revela quién le avisó la noticia

“La verdad es que no sabía nada. Y venía llegando en el bus, cuando Iván Román me llamó y me lo dijo por videollamada”, reconoció el lateral tetracolor, quien agregó que “después de eso, mis compañeros me felicitaron, somos muy unidos”.

Ian Garguez es uno de los tres futbolistas que están en la Selección Adulta y la Sub 20 rumbo al Mundial. Al respecto, señaló que “estoy contento por estar, y sobretodo por primera nominación a la mayor. Es el sueño de cualquiera enfrentar a estos grandes rivales como Brasil y Uruguay”.

Cabe señalar que tanto el defensor de Palestino como Román y Ramos son los futbolistas que integran ambas convocatorias, aunque claramente tiene mayor opción de sumar minutos en cancha en la preparación para la Copa del Mundo, aunque todo puede ocurrir.

Ian Garguez recibe primer llamado a la Selección Chilena Adulta (Photosport)

Los números de Ian Garguez en 2025

En la presente temporada, entre torneos locales e internacionales, el futbolista de 20 años disputó un total de 19 encuentros, con 1.158 minutos en cancha, en los que registra dos asistencias, no convirtió goles y recibió dos tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega La Roja?

Los últimos dos encuentros de la Selección Chilena por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 serán este jueves 4 de septiembre, cuando visite a Brasil en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro a las 20:30 horas, y el martes 9 reciban a Uruguay en el Estadio Nacional a la misma hora.

