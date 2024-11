Juan Cristóbal Guarello explicó con lujo de detalles el proceso de venta de Huachipato, que ya no tiene como dueño a Victoriano Cerda. De hecho, el cuadro acerero confirmó a través de sus canales oficiales que el nuevo controlador pasó a ser Hernán Rosenblum, ex gerente general de Ñublense.

“Haremos un ejercicio hegeliano, una dialéctica hegeliana. Esta noticia no salió en casi ninguna parte, me la mandaron de la Comisión para el Mercado Financiero directamente”, expuso Guarello en su programa La Hora de King Kong del 17 de noviembre.

Y se lanzó. “La CMF suspende aportes a fondos de Sartor. ¿Qué es Sartor? La empresa que administra Universidad de Chile, que la compró. Esto tiene una derivada deliciosa: ¿quiénes son estas personas? Son ejecutivos de Sartor. La CMF detectó conflictos de interés en Sartor y sus ejecutivos”, apuntó el periodista en su canal de YouTube.

Menciona dos empresas antes de poner el diente en una. “Y acá viene la buena, Redwood Capital, en cuya administración participa Michael Clark. Wow, Redwood. Conté hace un par de programas que era la empresa de inversiones boutique que tenía Michael Clark”, rememoró Guarello. Se refiere al presidente de Azul Azul con esta contextualización.

Guarello preparó un informe detallado en torno al proceso de compra de Huachipato. (Captura La Hora de King Kong).

“¿Con quién había hecho negocios Redwood? Recuerden, la CMF hace que nadie puede meter plata en Sartor por estos conflictos de interés. ¿Quién tenía conflictos de interés? Michael Clark con Redwood. ¿Quién trabaja con Redwood? Nexus Chile, donde está Aldo Corradosi, ex miembro del directorio de la ANFP, parte del golpe de estado contra Sebastián Moreno”, afirmó el experimentado comunicador, también voz de radio Agricultura y rostro de Canal 13.

Guarello cuenta la trastienda de la venta de Huachipato y apunta otra vez a Victoriano Cerda

Guarello prosiguió con la trastienda de esta venta de Huachipato. “Isapre Masvida, Victoriano Cerda. Ñublense de Chillán, Patrick Kiblisky y el supuesto nuevo dueño, que era el gerente de Ñublense, el señor Rosenblum. La CMF dijo ‘a ver, a ver, ¿qué pasa con Redwood? qué negocios tiene con Clark? Justo aparece la venta de Huachipato, que la compra el que era gerente de Ñublense y trabajaba con Clark“, acusó.

Hernán Rosenblum, el nuevo controlador de Huachipato. (Foto: La Tercera).

“Justo venden Huachipato cuando Mosa grita lo de la multipropiedad. A la semana de eso, venden Huachipato. ¿Vendieron Huachipato? Lo compra una persona que era gerente de Ñublense. No el dueño. ¿Vendieron Huachipato o simularon eso para sacar a Victoriano Cerda de la primera línea?”, fue la consulta que dejó el comunicador.

Había más. “Para hacer esto más evidente, sale una nota vergonzosa en La Tercera. Dicen que Huachipato lo vendieron, afírmense, en 25 millones de dólares. Se lo ofrecieron a un amigo hace un año, recién salido campeón en 10 veces menos. ¿Y ahora resulta que lo vendieron casi descendido, con la CAP quebrada, en 25 millones de dólares?”, detalló Guarello.

“Otro miembro viril en estado de excitación en el globo ocular. Cómo los medios se prestan para esto. ¿Vieron el cheque? ¿Los pagarés? Eso hay que ver, no el contrato. En un contrato te pueden decir que te pagaron con 200 elefantes de color y cuatro ballenas. Pero nadie las vio. ¿Dónde están los 25 millones de dólares?”, agregó el periodista.

Santiago, 10 de mayo 2016. Victoriano Cerda de Huachipato llega a la ANFP para participar del consejo de presidentes del fútbol profesional. Marcelo Hernandez/Photosport

Guarello desmenuza los lazos en torno a la compra de Huachipato

Y continuó. “Para hacer esto más ridículo, dicen que estaba interesado el City Group, Red Bull. Todos estaban interesados en Huachipato y lo compran los mismos que trabajan con RedWood. ¿Vendieron Huachipato en serio o simplemente cambiaron e hicieron una firma? ¿Por qué echan a circular 25 millones de dólares?”, cuestionó también Guarello.

“Tiran la chiflota de los 25 millones de dólares. Wow, puede ser 25 millones de dólares o 25 billetes de metrópoli. ¿Cuál es la historia acá? ¿El enjuague? ¿Por qué la CMF no se mete más profundo en RedWood? Yo lo vendo, tú lo compras, pero después lo vendes. Victoriano Cerda salió del papel en Huachipato, ¿pero salió de Huachipato?”, afirmó Juan Cristóbal Guarello en el capítulo 217 de La Hora de King Kong.

“Para qué tiran cifras ridículas, tenemos cara de hueones, pero a esta hora se nos pasa. Se los dejo ahí no más: Nexus, Redwood, Huachipato, Ñublense, MASVida, todos relacionados. Como ocurre con San Luis, La Calera, la Universidad de Concepción. Listo. Eran 25 millones de dólares de Zimbabwe. 25 millones de bolívares. No poh. Menos mal que Mosa no dijo nada más o capaz que vendían a la U. La multipropiedad es uno de los problemas que nos tiene de cabeza“, sentenció Guarello. ¡Ufff!