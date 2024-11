No abunda el optimismo precisamente en el ambiente de la Roja previo al partido con Perú, en Lima. Es que el equipo de Ricardo Gareca no ha sumado puntos con el DT en estas Eliminatorias.

Y uno de los que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar del Tigre es Juan Cristóbal Guarello. En su programa “La Hora de King Kong”, el periodista le dijo de todo al entrenador y no lo quiere de regreso en Chile en caso de caer esta noche.

Para el popular comunicador, este partido ante los incaicos es definitivo en cuanto al futuro del estratega, metiéndole presión a la ANFP y emplazando en duros términos al DT argentino.

“Que no vuelva”: Lapidario mensaje de Guarello a Gareca

Durante su programa, Juan Cristóbal Guarello festinó irónicamente con la situación de Ricardo Gareca en la selección chilena, aludiendo al interés económico que aún lo mantiene al mando del equipo.

La última conferencia de Gareca causó polémica /Photosport

“Si gana Perú, Gareca no debería volver a Chile, que no vuelva, porque tres puntos en contra no sirve para nada. Si gana Perú ya, ya está, pero Gareca no se va a ir”, dijo el periodista.

Para Guarello, el Tigre no tiene interés en renunciar debido al dinero que resignaría, explicando que Gareca “dijo una palabra heavy en conferencia, está aferrado al cargo, que estoy en un proceso, estoy aferrado… Gareca no se va hasta que le paguen el último dólar”.

“La cláusula es que mientras Chile tenga chances de clasificar, no se va”, reclamó irónicamente, resignado al oscuro panorama de la Roja según su opinión.