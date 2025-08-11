El duelo entre River Plate e Independiente tuvo un inesperado debut de un jugador que además enfrentó un fuerte cruce con Luciano Cabral. Se trata de un zaguero central de 21 años que Marcelo Gallardo puso prácticamente de emergencia ante la gran cantidad de bajas.

Las referencias son para Lautaro Rivero, quien acompañó al experimentado campeón mundial Germán Pezzella en la dupla central. Pero a los 43 minutos de la primera parte, el ex Betis de España sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y le dio paso al uruguayo Sebastián Boselli.

Rivero dejó una gran impresión en cuanto a su rol netamente defensivo, aunque recibió la tarjeta amarilla a 12 minutos del final. También fue elogiado por un encontrón que tuvo con el “10” del Rojo, a quien encaró con insultos. Y se le puso frente a frente tras una disputa por la pelota.

Lautaro Rivero en acción por Central Córdoba ante Flamengo. (Buda Mendes/Getty Images).

Fue en los 5 minutos del segundo tiempo cuando el ex defensor de Central Córdoba, donde estuvo a préstamo, se fue contra el ex volante ofensivo de Coquimbo Unido. “¿Qué te pasa, la c*ncha de tu madre? ¿Qué te pasa?”, fueron las palabras que Rivero le dedicó a Cabral.

Lautaro Rivero tuvo un día inolvidable, pues se estrenó con la camiseta estelar de River Plate en un duelo ante Independiente, donde tuvo un choque aparte con Luciano Cabral. Eso quedó registrado en varios videos. También en una fotografía compartida por la Banda Sangre.

Lautaro Rivero ante Luciano Cabral. (Foto: River Plate).

De su historia, Rivero fue quien contó su pasado de vendedor ambulante. “No sólo vendí alfajores, también flores. Fui a mercado central, vendía cuadernos. Eso lo hacía siempre nos agarraban vacaciones en las inferiores de River. Yo me la pasaba todas las vacaciones vendiendo y esas cosas”, contó el marcador nacido en Moreno a Fox Sports Argentina.

“Uno ve la cara de si compra o no compra. Y uno va convencido, siempre fui convencido. A veces me rechazaron, otras me compraron. Fue un proceso que me marcó la vida, mi futuro y todo. A pesar de eso, nunca dejé de entrenar. Sabía que en algún momento iba a solucionar los problemas”, sentenció Lautaro Rivero. Una más de las tantas lecciones de perseverancia y esfuerzo que cada tanto ofrece el fútbol profesional y la vida.