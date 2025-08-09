Universidad de Chile sigue saboreando el dulce sabor de la victoria tras golear a Unión Española por la Liga de Primera. Pero, al frente tendrá otro partido aún más importante ante Independiente.

El próximo miércoles, y de local en el Estadio Nacional, el Romántico Viajero recibe al Rojo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y si al otro lado de la cordillera ya recibieron el mensaje de la goleada azul ante los hispanos, ahora se enteran de como le fue a su rival antes del primer round.

Ojo, Universidad de Chile: Dos goles anulados de Independiente ante River

La noche de este sábado, Universidad de Chile miraba atento el desempeño de Independiente ante River Plate por la cuarta fecha del Clausura del fútbol argentino en un clásico.

El resultado dentro de la cancha terminó en empate sin goles, pero en el trámite del encuentro hubo dos polémicas: Al Rojo le anularon dos goles.

A los 6′ del segundo tiempo, Independiente construyó una buena jugada y fue Santiago Montiel quien con un potente remate de fuera del área aprovechó lo mal parado que quedó Franco Armani.

Sin embargo, una posición de adelanto de Matías Abaldo, antes del remate de Montiel, anulaba todas las acciones y el empate en blanco se mantenía.

Luego, en los 15′ minutos, la situación se repitió. Walter Mazzanti recibió un pase raso en el área para cruzarla a Armani. El portero de River Plate la desvía, pero gira en el aire para embocar. ¿El offside? De Franco Vera, antes de asistir al ex Huachipato.

Polémico empate de Independiente antes de llegar a Santiago

Luciano Cabral y Felipe Loyola fueron titulares en Independiente que termina empatando de local ante River Plate por el torneo argentino. Al mismo tiempo, Pablo Galdames ingresó por el exCoquimbo Unido a los 28′ del complemento.

Con el resultado, los argentinos apenas suman dos unidades tras cuatro fechas en la segunda parte de la temporada. El Millonario, en tanto, lidera cómodamente la tabla con ocho puntos.

Felipe Loyola fue titular en el empate ante River Plate por la Liga de Argentina. Marcelo Endelli/Getty Images.

¿Cuándo juegan por la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile recibe a Independiente por la Copa Sudamericana este miércoles 13 de agosto, a las 20:30 hrs en el Estadio Nacional por el partido de ida. La revancha está pactada para el miércoles 20, a la misma hora, pero en el Libertadores de América.