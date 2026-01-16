Olvida a Católica: Eduard Bello se va de Chile y firma con gigante de Sudamérica

Se acabó el idilio. Pese a que había intenciones de ambas partes para extender su vínculo, finalmente Universidad Católica desistió de la continuidad del delantero venezolano Eduard Bello, quien ya encontró club para jugar este 2026.

La noticia ocurre horas después de que el club dueño de su pase, Barcelona de Guayaquil, confirmara de forma oficial que “de mutuo acuerdo” ponía término al vínculo y quedaba como agente libre, además del portazo que recibió desde la precordillera.

En menos de 24 horas, tanto Bello como su representante Fernando Felicevich se movieron para encontrar un nuevo destino, y de acuerdo a información del diario La Tercera, el venezolano jugará en un gigante de Sudamérica como el Atlético Nacional de Colombia.

ver también Eduard Bello termina su contrato con Barcelona y en Universidad Católica se ilusionan

Bello olvida a Católica y firma en gigante sudamericano

La publicación indica que el acuerdo se extenderá por toda la temporada 2026, con opción de renovar por un año más, de acuerdo al cumplimiento de objetivos, pues además del torneo doméstico, jugarán la fase de grupos en Copa Libertadores.

Según el periodista colombiano Pipe Sierra, Atlético Nacional se adecúa a las necesidades que tiene Bello, de jugar en “un equipo con ambiciones donde pueda mantener su ritmo competitivo y seguir siendo pieza clave en su selección”.

Será el séptimo equipo en la carrera del futbolista de 30 años, quien los pasos por Yaracuyanos y Carabobo en su país natal, tuvo pasos por Deportes Antofagasta en Chile, Mazatlán de México y Barcelona, antes de su etapa en Católica.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números del venezolano en Los Cruzados

Durante su etapa en 2025 por Universidad Católica, entre torneos locales y Copa Sudamericana, Eduard Bello disputó 1.782 minutos en 31 encuentros, donde registró siete goles, tres asistencias y una tarjeta amarilla.

¿Cuándo juega “La Franja”?

El primer encuentro oficial que disputará la UC será este martes 20 de enero, cuando enfrente a Huachipato por la semifinal de la Supercopa 2026. El duelo se jugará a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Publicidad