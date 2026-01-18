Dentro de lo positivo que dejó la primera derrota de Colo Colo en el 2026, por 2-3 ante Alianza Lima en Uruguay, fue la actuación del delantero argentino Javier Correa, la máxima figura del equipo tras convertir los dos goles albos en la noche.

El primero de ellos llegó en el minuto 70, tras conectar dentro del área un centro por izquierda de Cristián Riquelme y aprovechar una pantalla de su nuevo compañero Maximiliano Romero. El segundo fue a los 80′ con un cabezazo tras el centro de Tomás Alarcón.

Sin embargo, fue tras el partido que Correa dio la nota alta para mal. Mostrando poca capacidad analítica, el delantero de Colo Colo se lanzó contra sus críticos, especialmente por los comentarios tras su mala racha, que se cortó tras 43 días.

El arrebato de Correa contra sus críticos en Colo Colo

Sobre el encuentro en Montevideo, el cordobés indicó a ESPN que “tenemos que seguir puliendo errores y un sistema de juego. Nunca pudimos sostener el empate unos minutos para nosotros, siempre corrimos de atrás. Contento porque se abrió el arco, pero sabiendo que el camino es largo”.

Cuando el periodista Christopher Brandt le preguntó a Correa si este doblete le permitía ganar confianza para lo que se le viene a Colo Colo en 2026, sin ningún tipo de filtros, se lanzó con todo hacialos críticos de su rendimiento en cancha.

“La verdad es que se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan“.

Sobre la pretemporada con el técnico Fernando Ortiz, el ‘9’ de Colo Colo puntualizó que “hicimos un trabajo bárbaro en Pirque, estamos metiéndole duro acá también, pero sabemos que la verdadera cara se empieza (a mostrar) el 1 de febrero y apuntamos para eso”.

Los números del cordobés en el Cacique

Desde su llegada a la institución en julio del 2024 hasta la actualidad, el delantero trasandino registra 22 goles oficiales además de cuatro asistencias en 51 encuentros tanto en torneos locales como internacionales.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Colo Colo sostendrá su último amistoso en la Serie Río de la Plata este miércoles 21 de enero, cuando enfrente al local Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo, desde las 21:00 horas.