Juan Martín Lucero ya es oficialmente nuevo jugador de Universidad de Chile. Poco después de ser anunciado por la U, el ex Colo Colo compartió sus primeras palabras como azul en conversación con los canales oficiales del Chuncho.

“Estoy muy contento de estar acá, me encontré con un club muy lindo, muy prolijo y muy ordenado por lo que ve. El predio de entrenamientos está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para cualquier jugador”, dijo Lucero.

Agregó que “decidí venir porque fue el club que demostró muchísimo interés en mí, la verdad es que tuvimos buenas conversaciones con Manuel Mayo, entonces eso te hace sentir importante como jugador. Eso se valora a la hora de tomar decisiones”.

Por otro lado, elogió a sus compañeros y cree que los azules tienen para pelear, incluso la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo.

“La U tiene jugadores de mucha jerarquía. Y lo que más me justó del plantel es que conserva la base del año pasado. Ese es un punto importante, un buen camino para lograr el título. Y sin dudas lo hicieron muy bien el año pasado, en la liga y más en la Copa Sudamericana”, expone.

Complementa que “este año con los refuerzos, después de haber mantenido la base, siguiendo una idea de juego, las chances crecen mucho más”.

Sobre la ilusión en su llegada al Chuncho, el Gato Lucero sentenció que “el principal objetivo es ganar un título con la U y en lo personal marcar goles, pero lo grupal está por sobre todo. Estoy feliz de estar acá, vamos la U”.