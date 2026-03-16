Francisco Calisto es uno de los jugadores de Deportes Puerto Montt que pasó por el fútbol formativo de la UC. El zurdo zaguero tuvo una estadía en San Carlos de Apoquindo, pero luego estuvo cedido en Deportes Copiapó y retornó al Velero.

Hay otro jugador que surgió en las inferiores de Universidad Católica y forma parte del plantel encabezado por Emiliano Astorga. Las referencias son para Cristóbal Vargas, un volante ofensivo que probó suerte en Europa y fue muy importante en la conquista de la Liga 2D.

Pero no ha contado con la acción que hubiera querido en las primeras cuatro fechas de la Liga de Ascenso. Los Delfines tienen puntaje ideal: sólo saben de victorias y la última fue un 2-0 ante Deportes Santa Cruz en el hermoso estadio Chinquihue.

Un partido que tuvo un gol de Richard Paredes, otro del haitiano Manley Clerveaux y el ingreso de Vargas en los 68 minutos, cuando reemplazó al argentino Alexis Sabella. “Estoy haciendo mi trabajo, el equipo que está viene muy fuerte”, dijo el mediocampista chileno en Mi Sur Deportes.

Vargas tuvo participación protagónica en el 2-0, pues recibió la falta dentro del área que permitió a Clerveaux anotar su tercer gol en el certamen. “Trabajo día a día y tengo que estar preparado. Uno siempre quiere jugar más, muchas veces estoy molesto por los minutos”, reconoció el puertomontino de 25 años.

La falta dentro del área que sufrió Cristóbal Vargas. (Captura TNT Sports).

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“Pero es parte de, esa molestia tengo que mostrarla sacrificándome más para que el profe lo tenga difícil para el fin de semana. Tenemos muy buen mediocampo, es parte del trabajo de cada uno. Me ha tocado estar un poco afuera y los que están en esa posición lo han hecho súper bien”, describió el ex futbolista de Santiago City y Deportes Concepción.

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Se formó en la UC: Cristóbal Vargas deja un mensaje de mesura a Puerto Montt

Cristóbal Vargas fue parte de esa generación de la UC que tenía a Ignacio Saavedra o César Munder y su recorrido en el fútbol lo hace pensar que Deportes Puerto Montt no puede dormirse en los laureles. “Hay que mantener la tranquilidad”, afirmó el “10”.

“El fútbol es súper cambiante, tenemos que mantenernos enfocados en lo que hemos hablado en la interna. El trabajo es súper importante, los resultados irán hablando después. Ahora viene Unión Española, será un partido difícil”, expresó Vargas sobre el duelo con los hispanos, que acaban de nombrar a Ronald Fuentes como entrenador.

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Emiliano Astorga sabe que todos en Puerto Montt han estado a la altura. (Jorge Loyola/Photosport).

En el plano netamente futbolístico, Vargas detalló por qué le ha costado tanto meterse al equipo. “(Gabriel) Castillo es el eje que tenemos, el que rompe. Y nosotros hemos ido rotando los otros puestos. Está buena la competencia y se ve reflejada en los resultados”, sentenció el talentoso volante del Velero.

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Revisa el compacto del triunfo de Puerto Montt a Santa Cruz en la Primera B

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt tiene puntaje ideal al cabo de cuatro partidos y Deportes Santa Cruz está cerca del fondo en la tabla con apenas dos unidades.